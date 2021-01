Tidligere chef hos Velux forsøgte i 2016 at sælge fortrolige firmaoplysninger via en mellemmand til selskabets polske konkurrent på ovenlysvinduer.

Topchef tilfreds med spionage-dom

Dommen på to års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt til en tidligere Velux-chef for industrispionage, som Retten i Helsingør fældede før jul, er Velux Gruppens topchef, David Briggs tilfreds med.

"Han stjal, hvad der helt sikkert må anses for at være de mest fortrolige dokumenter i enhver forretning - med vores planer og vigtigste møder," udtaler David Briggs til nyhedsbureauet Ritzau.

Fakros bestyrelsesformand, Ryszard Florek, afviste i retten at have fået tilbud om at købe dokumenter fra Velux, og han forklarede, at de var i kontakt med den tiltalte mellemmand omkring oplysninger om en konkurrencesag i EU, som Fakro på daværende tidspunkt havde mod Velux.