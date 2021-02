To unge mænd blev opdaget lige inden de brød ind i et hus på Byengen i Kokkedal, oplyser Nordsjællands Politi. Modelfoto

To mænd med koben: Forhindrede indbrud i sidste øjeblik

En beboer i Byengen i Kokkedal forhindrede torsdag formiddag et indbrud i sit hjem.

Klokken 10.23 overraskende beboeren to yngre mænd med et koben, mens de forsøgte at bryde ind i huset.

De to indbrudstyve tog straks flugten og kørte væk i en sort BMW stationcar i retning mod Strandvejen, oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Der blev sendt et par patruljer til området, men uden det lykkedes dem at spore bilen eller to gerningsmænd, som vurderes at være ca. 18 år. De var iført sort North Face-tøj med hætter.