To berømtheder indtager nye hjem i Hørsholm

Ifølge Se & Hør har de for 15 millioner kroner købt en 291 kvadratmeter stor bolig i kommunen, 1 million over det, ejendommen var sat til salg for.

Det nye forfatterhjem er bygget i 1930 og har 10 værelser, hvor man må gå ud fra, at den næste krimi - og den niende i rækken med Carl Mørck - bliver skrevet færdigt i et af dem.

Ejendommen ligger skråt over for, hvor parrets voksne søn bor med sin familie. Det har længe været et ønske for den 70-årige forfatter at være tæt på dem.

