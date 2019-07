To års fængsel for skarpladt pistol

Den nu dømte fortalte i forbindelse med sagen, at pistolen tilhørte en ven, der havde bedt ham om at opbevare den for ham. Han fortalte også, at han i første omgang ikke vidste, at der var ammunition til pistolen. Efter et par dage, hvor våbenet ikke var blevet afhentet som aftalt, gik den dømte ned i kælderen for at kigge på pistolen, som han også rørte ved. Den dømte har forklaret, at han af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil oplyse navnet på den person, som han opbevarede pistolen for. Han har også nægtet at svare på, hvorvidt han befandt sig på Rungsted Strandvej dagen inden sin anholdelse den 7. april.