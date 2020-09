Artiklen: To 20-årige anholdt for indbrudsforsøg

To 20-årige anholdt for indbrudsforsøg

Klokken 03.34 natten til onsdag modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at der løb seks hætteklædte personer rundt på taget af Kongevejscentret i Hørsholm. Flere patruljer kørte til området, hvor to personer flygtede fra stedet, mens to andre - begge 20-årige mænd fra Hørsholm - blev anholdt.

Idet der var tegn på, at de to unge mænd formentlig havde haft til hensigt at bryde ind på stedet, blev de sigtet for forsøg på indbrud.