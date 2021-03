Tip til gratis filmstreaming på nettet

Hørsholm Bibliotek nedsætter antallet af lån på Filmstriben men foreslår her alternativer

Men her er antallet af lån nu sat ned til to film om måneden.

Filmcentralen er Det Danske Filminstituts streamingtjeneste. Med mere end 3.000 kortfilm og dokumentarfilm af både nyere og ældre dato er der nok at gå på opdagelse i. Filmene er inddelt i fire kategorier, hvor Danmark på Film er en samling af klip og dokumentarer fra de sidste 100 år og er særligt anbefalelsesværdig til de historieinteresserede.

På stumfilm.dk kan man se stumfilm fra dansk films guldalder. Oplev datidens internationale stjerner som Asta Nielsen, Valdemar Psilander, Gunnar Tolnæs og Fy & Bi eller dyk ned i Carl Th. Dreyers berømmede bagkatalog. De gamle film bliver løbende digitaliseret og lagt op på siden, og målet er, at alle bevarede danske titler fra perioden 1897-1928 skal blive frit tilgængelige i løbet af de næste år.

DR TV er Danmarks Radios streamingtjeneste. Her kan man se live-tv og arkivindhold fra alle DRs kanaler.

DR Bonanza er en del af Danmarks Radios Kulturarvsprojekt, der har fokus på at sikre og formidle ældre tv-indhold gennem digitaliseringen. Gamle programmer som 'Rejseholdet', 'Taxa' og 'Matador' finder man her.

For de yngste, eller de nostalgiske voksne er der børneprogrammer som 'Sonja fra Saxogade', 'Bamses Billedbog' og den syrede 80'er-forløber til selvsamme, 'Døren går op - hvem kommer ind?'

Filmmagasinet Ekko har deres egen streaming-platform, hvor unge filmskabere kan eksponere deres kortfilm og konkurrere om en placering på top-ti over bedste danske kortfilm lige nu. Sitet har mange gode kortfilm og giver et interessant indblik i, hvad der foregår i vækstlaget i dansk film.

Karantænefilmene er ifølge idémanden bag, Andrias Høgenni, et udtryk for coronakrisens uventede muligheder og en understregning af filmkunstens relevans.

Under kampråbet "Dare to suck!" har 12 filminstruktører fra hele rigsfællesskabet udfordret hinanden: Lav en film på to uger, som overholder myndighedernes karantæneregler.

Se filmene på www.facebook.com/karantaenefilmene