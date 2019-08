Se billedserie Med armene i vejret vandrer både børn og voksne rundt i en cirkel. Et øjeblik senere ligger de alle koncentrerede på gulvet. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Til yoga finder familien ro

Hørsholm - 17. august 2019

I en cirkel bevæger de sig rundt, mens armene stritter mod loftet. Børnene kigger mod de voksne og kopierer deres bevægelser, og de voksne kigger på børnene, der smiler, mens bevægelserne bliver vildere og vildere. Med ét stopper både arm- og benspjæt, og hver især finder de tilbage på deres måtte. Dybe vejtrækninger afløser det foregående øjebliks vildskab.

Hos Yogafamilien, der ligger i Hørsholm bag den gamle klædefabrik, har man stor succes med at tilbyde yoga til både børn og voksne. Det fortæller yogacenterets indehaver Line Valentina Christiansen.

Hun underviser flere hold med børn og voksne i yoga, og hun er ikke i tvivl om, at det har en positiv effekt uanset alder.

- Kombinationen af yoga og børn er ret ny, men den er fremstormende. Jeg kan i hvert fald mærke, at interessen bliver større og større, lyder det fra yogainstruktøren, inden hun fortsætter:

- Yoga er et konkurrencefrit miljø, og det kan børnene mærke. Man måler sig ikke med hinanden, men måler sig med sig selv i stedet. Det er okay at være med, og det er okay, hvis man ikke er med. Det handler om at mærke efter, hvordan man har det, og det lærer børnene. Fællesskabet er vigtigt, fordi vi giver plads til hinanden.

Selvom børnene er helt ned til to år gamle, kan de faktisk mærke, at de dyrker yoga. Måske er der ikke den store bevidsthed om, hvad yoga er, men øvelserne gør alligevel et indtryk på de små, forklarer Line Valentina Christiansen.

- Fornemmelsen af at de er med, kan de godt mærke, selvom de er små. Selv små børn kan huske de øvelser, vi laver fra gang til gang. De husker vejrtrækningen, selvom de måske ikke ved, at de laver yoga.

- Derfor bliver yoga et pusterum for børnene, hvor de også får lov til at lægge sig ned og trække vejret. Det er et pusterum i bogstavelig forstand, forklarer instruktøren.

For Anna Staal, der går til yoga med sønnen Johan på to år og datteren Ella på seks, er yoga en måde at tilbringe tid med børnene, hvor samværet ikke drukner i planlagte oplevelser og hverdagens jag. Til yoga er familien nemlig sammen om at være i øjeblikket, og uanset om de lader som om, de er giraffer eller laver vejrtrækningsøvelser, så gør de det sammen.

- Yoga giver mig noget, som jeg slet ikke kan undvære. Jeg er meget i mit hovede til hverdag, og til yoga handler det om at være i kroppen. Det giver mig en stor glæde, og den vil jeg gerne dele med mine børn, fortæller Anna Staal, inden hun fortsætter:

- Når vi dyrker yoga sammen, har vi kvalitetstid, som både børnene og jeg får noget ud af. Hvis børnene skulle gå til gymnastik, så skulle jeg stå på sidelinjen, men med yoga kan vi lave noget sammen, hvor vi også er mentalt til stede samtidig, forklarer Anna Staal, inden hun sammen med Johan og Ella rejser sig, for at vandre gennem rummet som elefanter.

Senere bliver de også til giraffer, og ind i mellem ligger de på deres måtter og falder til ro.

- Børnene kan virkelig mærke roen i rummet, forklarer Anna Staal, og noget tyder på, at hun har ret.

Ved siden af hende slænger børnene sig på deres måtter, og selvom de netop kommer fra savannens forestillingsverden, falder de hurtigt til ro. De vilde dyr slapper af.

Når både børn og voksne pendulerer mellem de vilde dyrs verden og det rolige åndedræt, udnytter de netop den styrke, som Yoga for børn og voksne har.

Det forklarer Line Valentina Christiansen.

- Det er sjovt, når vi mødes, og det er meget vigtigt. Vi får lov til at lave skæg og ballade, for det er der også plads til, når vi laver yoga med børnene. Vi træner både roen, og vi har det sjovt på samme tid. Der er let til grin, og der er følelser på spil, uden at det bliver et stort føleri. Det handler jo også om kroppen, om smidighed og om at mærke sig selv, forklarer yogainstruktøren.

Hun understreger samtidig, at det ikke kun er børn og deres forældre, der kan få noget ud af yoga.

I yogacenteret ved den gamle klædefabrik kan man nemlig gå til yoga nærmest uanset alder.

- Nogle børn begynder, inden de bliver født, når deres forældre går til fødselsforberedende yoga, og andre kommer, når de er 80 år gamle, forklarer Line Valentina Christiansen.

Øvelserne skifter naturligvis alt efter, hvem der går på holdet, så man bliver ikke tvunget til at lege giraf, hvis man går til yoga for at dulme kroniske smerter.

Yogafamiliens yogacenter, der flyttede til Hørsholm i januar, ligger på adressen Ved Klædebo 9F i Hørsholm. Man kan læse mere om centerets aktiviteter på www.yogafamilien.dk.