Tidligere mediehus står tomt på femte år: Nu sker der noget

Ejerne af Uge­bladets tidligere kontorvilla på Hækkevej i Hørsholm vil opføre fire rækkehuse i høj kvalitet

Hørsholm - 04. november 2020 kl. 08:00 Af Morten Timm

I mere end fem år har Ugebladets gamle kontorejendom på Hækkevej 2A i Hørsholm stået tom, men nu er der udsigt til fire nye boliger på grunden.

Lige nu er et projekt med fire nye rækkehuse i to etager og otte tilhørende p-pladser i nabohøring. Bag planerne står selskabet Hækkevej 2 Hørsholm ApS, der har søgt om byggetilladelse til at opføre de fire nye boliger på hver 139,5 m² med tilsvarende vestvendte haver, udarbejdet af arkitekt Rima Murad fra Dansk Energi- og Byggerådgivning A/S.

"Vi glæder os til at komme i gang med projektet og håber at kunne starte nedrivningen inden jul og komme i jorden i starten af det nye år, så rækkehusene kan være indflytningsklar i løbet af næste sommer," oplyser Torben Wibroe fra ejerselskabet.

Lang ventetid At der er gået fem år før et byggeri kan igangsættes skyldes ifølge Torben Wibroe, at de har brugt meget tid på forskellige projekter og har måtte ændre dem i omfang for at få kommunens godkendelse. Samtidig har de skiftet arkitekter et par gange undervejs. Den oprindelig plan var et mindre lejlighedsbryggeri, men det blev afvist.

Der er tale om fire kvalitetsrækkehus, som består af køkken-alrum, et soveværelse med walk-in, tre værelser, et bryggers, et toilet i stueplan samt et badeværelse på 1. sal. Der anlægges opbevaringsrum under trappen og etableres altan på 1. sal mod havesiden, over terrasserne.

Haverne får grøn indhegning med busk eller hæk. Dertil kommer et mindre udhus på 4,5 m² og et fælles affaldsskur på 12,5 %.

Sådan ser tegningen af de fire nye rækkehus ud. Illustration: Dansk Energi- og Byggerådgivning ApS

Rækkehusene bygges op af porebetonelementer med udvendig isolering og afsluttes med grå puds på facaderne. Der kommer fladt tag med sort tagpap. Den samlede bebyggelsesprocent er på 40, og husene bliver op til 5,65 meter høje.

Nabohøringen varer frem til 6. november.

Savværk og avishus Tidligere har der ligget et savværk på grunden, og i 1977 flyttede Ugebladet ind på adressen under den daværende ejer Kurt Jensen.

I 1995 opførte den lokale avis en tilbygning med kælder. 20 år senere blev der konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen, og i slutningen af 2014 flyttede redaktion og annonceafdeling fra huset.

Efter et kort ophold på seks måneder i Politikens Lokalavisers daværende hovedsæde i Birkerød, rykkede Ugebladet til bymidten i Hørsholm ud til Apotekertorvet på etagen over Hørsholm Apotek (der i september flyttede ind i Midtpunkt).

Med Sjællandske Mediers overtagelse af Ugebladet 1. januar 2020 har man siden fået selskab af Frederiksborg Amts Avis' Hørsholm- og Rudersdal-redaktion.