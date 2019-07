En tidligere direktør fra Hørsholm er ved Retten i Helsingør blevet idømt 2 års fængsel i en rystende sag om flere års overgreb rettet mod to mindreårige piger. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere direktør dømt for overgreb mod mindreårige

29. juli 2019

En mand, der bor i Hørsholm og tidligere har bestredet flere direktør- og chefstillinger, er ved Retten i Helsingør blevet idømt to års fængsel i en rystende sag om overgreb mod to unge piger under femten år.

Gennem en periode på flere år har den tidligere direktør flere gange forgrebet sig på sin daværende kærestes to døtre ved blandt andet at beføle dem under tøjet og på deres kønsdele, dette mens den ene var under 12 år og den anden under 15.

Det fremgår af en domsudskrift, som Frederiksborg Amts Avis har fået indblik i.

Overgrebene er i særdeleshed sket, mens manden har passet sin kærestes døtre, ligesom han flere gange har blufærdighedskrænket pigerne i forbindelse med familieferier, hvor han har taget tøjet af dem og befølt dem på deres kønsdele.

Overgrebene fandt sted helt frem til, at manden blev anholdt for nylig.

I retten blev der særligt lagt vægt på, at de to piger kom med detaljerede beskrivelser af, hvordan deres mors ekskæreste havde krænket dem i flere tilfælde. Den dømte erkendte selv at have blufærdighedskrænket den ene datter i otte til ni tilfælde, men han nægtede at have forgrebet sig på den anden datter. De detaljerede forklaringer fra pigerne og moderen, og krænkelsernes lignende karakter, fik dog Retten i Helsingør til at dømme manden for overgreb rettet mod begge piger, som han også skal betale erstatning til.

Bag sig har den tidligere direktør et succesfuldt arbejdsliv, og han har forklaret, at han tidligere er blevet headhuntet til flere direktør- og lederstillinger.

I forbindelse med retssagen er den nu dømte tillige blevet mentalundersøgt på Retspsykiatrisk Klinik, hvorved det kunne fastslås, at den dømte ikke var sindssyg og ikke kan antages at have været det i den flerårige periode, hvor overgrebene fandt sted.

Herudover fremgår det, at den dømte er normalt begavet, og at han ikke døjer med hverken alkohol- eller stofmisbrug. Det kom også frem, at den dømte har en velfungerende økonomi, et godt netværk og selv har to børn.

De seksuelle overgreb blev opdaget, da den ene af de to døtre pludselig begyndte at lægge afstand til moderens kæreste.

Efterfølgende fortalte hun sin mor om overgrebene, og moderens kæreste blev varetægtsfængslet og sigtet for at have haft et andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år, et andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år, ligesom han blev sigtet for at have blufærdighedskrænket begge piger, mens de var under 15 år.

I den forbindelse afgjorde Retten i Helsingør, at den tidligere direktør er skyldig i samtlige forhold, hvorfor han idømmes to års ubetinget fængsel, ligesom han skal betale 40.000 i erstatning til det ene offer og 15.000 i erstatning til det andet. Derudover skal manden betale for sagens omkostninger. Den tidligere direktør har anket dommen.

Frederiksborg Amts Avis vil under normale omstændigheder oplyse navnet på den dømte, hvis vedkommende har modtaget mere end to års fængsel, men vil i dette tilfælde gøre en undtagelse, så de to piger ikke kan identificeres.