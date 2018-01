71-årige Svend Erik Christiansen (S) glæder sig til at dykke ned i dagsordnerne og trække arbejdshandskerne på. I de kommende fire år skal han blandt andet være formand for Sundhedsudvalget, formand for Børne- og Ungeudvalget samt medlem af Social- og Seniorudvalget.

Tidligere borgmester har store visioner for Hørsholm

Hørsholm - 09. januar 2018 kl. 05:38 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Svend Erik Christiansen er 71 år og tidligere har siddet på den mest magtfulde post i en kommune som borgmester i Fredensborg-Humlebæk Kommune, så er engagementet og visionerne for fremtiden ikke mindsket.

- Jeg er nu pensionist, og jeg har tiden til politik, uden at det er et fuldtidsjob. Derudover synes jeg - i al beskedenhed - at jeg har noget at bidrage med. Som tidligere borgmester og dermed fuldtidspolitiker gennem 10 år har jeg masser af erfaring og næse for, hvad der rører sig i befolkningen. Det ser jeg som en styrke, lyder det fra den nyvalgte socialdemokrat.

Svend Erik Christiansen har siden sine unge år altid engageret sig i det samfund, han begik sig i, og han har blandt andet siddet i både børne- og skolebestyrelser, inden han første gang stillede op som politisk kandidat.

- Jeg ser det også som en styrke, at der er en aldersspredning i kommunalbestyrelsen - og det er jo udtalt hos os i Socialdemokratiet, hvor Marcus Guldager er 19 år, Niels Lundshøj er 32, mens jeg er 71 år. Men selvom jeg har erfaring fra tidligere, så er det lidt som at starte forfra. Jeg kan ikke historikken i Hørsholms politiske sager, og jeg kender ikke alle krogene i kommunen... ikke endnu. Men det glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med. Jeg glæder mig til at møde borgere, jeg ikke har mødt før og til at arbejde med andre udfordringer, end jeg har været vant til, påpeger Svend Erik Christiansen.

Grundlæggende synes den 71-årige nyvalgte politiker også, at det går meget godt i Hørsholm. Der er dog plads til markante forbedringer:

- I Hørsholm har der været mange byplaner frem for lokalplaner, og det er noget rod. Byplanerne tager ikke højde for tidsændringer. Det gør lokalplanerne, der er langt mere detaljerede. Så det skal vi have rettet op på. I de kommende år skal vi have lavet en masse lokalplaner for hele Hørsholm, så folk ikke risikerer, at naboen pludseligt bygger en otte meter høj mur, siger Svend Erik Christiansen.

Han vil også gerne have fulgt op på kommunens affaldssortering, ligesom han gerne vil give unge mellem 18 og 25 år et gratis tilbud om psykologhjælp, hvis de skulle have brug for det.

