Testcenter rykker igen ind på gymnasiet

Hørsholm kæmper en hård kamp for at få smitten bragt så langt ned at kommunen kan lukke op igen.

En af måderne er mange test.

Derfor rykker et midlertidigt testcenter igen ind på det lukkede Rungsted Gymnasium i et par dage.

Her vil der være adgang til at få taget en PCR-test (den i halsen, red.) torsdag den 13. maj kl. 8.15-13.30 og fredag den 14. maj kl. 15.45-21.

Der skal ikke bestilles tid forud.