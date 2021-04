I efteråret fungerede Fritidshuset i Rungsted som mobilt testtest. Nu bliver det et fast teststed for Hørsholmborgere og alle andre. Siden sidst er der blevet etableret handicapvenlig adgang, oplyser Hørsholm Kommune. Foto: Morten Timm

Testcenter lukker - nyt åbner

Fra på mandag 3. maj skal du tage til Fritidshuset i Rungsted for at få en tidsbestilt PCR-test

Hørsholms faste testcenter holder flyttedag. Det betyder, at du fra på mandag den 3. maj skal til tage til Fritidshuset på Vestre Stationsvej i Rungsted for at få en PCR-test for corona (den i halsen).