Tennisveteraner vinder DM-sølv

Det viste klubbens +70-hold forleden, da de vandt sølv ved det netop afholdte DM for veteranhold og dermed forbedrede de sidste tre års bronzemedaljer.

Tæt dyst og overmagten

Efter en meget tæt dyst mod et hold fra Århus lykkedes det de lokale tennisveteraner lige akkurat at spille sig i DM-finalen mod HIK, hvor de dog måtte se slået af et noget stærkere HIK-hold.