Hørsholm Rungsted Tennisklubs nye bestyrelse. Fra venstre: Henrik Grønfeldt Sørensen, Carsten Gildum (formand), Dorte Buck Kemp, Christian Holten Havemann Olsen, Brigitte Telmer, Dorthe Bonnesen og Aksel Bjørn Møller.

Tennisklub vil tilbage til fordums styrke

På ekstraordinær generalforsamling i Hørsholm Rungsted Tennisklub er der valgt helt ny bestyrelse med Carsten Gildum i spidsen

Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) har i en årrække været en klub i dvale. Ambitiøse klubchefer og trænere er forsvundet fra klubben, og bestyrelsen har for nylig trukket sig.

Nu er der valgt en ny helt bestyrelse klar til at tage fat og sætte et helt nyt hold til at skabe fremtiden i klubben. Det skete på en udramatisk ekstraordinær generalforsamling forleden, oplyser den lokale tennisklub i en pressemeddelelse.

"Vi ønsker HRT tilbage på tennislandkortet, og er allerede gået i gang med at finde en ny og ambitiøs klubchef, som kan drive HRT mod fordums styrke," siger den nye formand Carsten Gildum.

Farvel til cheftræner På trænerfronten er cheftræner Mikkel Schultz taget tilbage til Skovshoved, og selvom klubben fortsat har trænerkapaciteten Sönke Capell tilknyttet både HRT og Team Lesley, arbejder klubben på at finde den rette mand eller kvinde til at skabe et unikt træningsmiljø for klubbens alle medlemmer.

"Vi vil sikre, at HRT igen bliver den talentfabrik, som den historisk set har haft ry for at være. Samtidig har vi en ambition om at skabe et godt og langvarigt samarbejde med kommunen og dermed sikre, at HRT er en central del af Hørsholms idrætsudbud," meddeler tennisformand Carsten Gildum i pressemeddelelsen og fortsætter:

"Vi har rammerne og ambitionerne, så nu skal vi sætte holdet og så går det hårde arbejde mod toppen i gang."

