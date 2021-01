Det var havnemester Anders Söderberg, der opdagede uregelmæssigheder i Rungsted Havns økonomi - og så blev der sat turbo på at finde ud af, hvad der er sket. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Temmelig raffineret: Svindel for mindst 7 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Temmelig raffineret: Svindel for mindst 7 millioner

Revisionen har i årevis opfattet Rungsted Havns regnskaber for retvisende - indtil havnemesteren fandt ud af at noget ikke passede sammen

Hørsholm - 07. januar 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Knap to år efter at der blev sat et punktum i svindelsagen omkring Lions Børnehuse, ser Hørsholm igen ind i en omfattende sag. Denne gang med et økonomisk omfang, der kan få Lions-sagen til at ligne et butikstyveri.

Læs også: Betinget fængsel til tidligere områdeleder i Lions Børnehuse

For den svindelsag, der er ved at blive optrevlet i Rungsted Havn, har helt andre dimensioner. Ugebladet erfarer, at der er sket uregelmæssigheder for syv millioner kroner - og måske endda mere - over de seneste syv-otte år.

Ingen, Ugebladet har talt med, vil sættes i forbindelse med at sætte beløb på uregelmæssighedernes omfang, fordi arbejdet med at få et helt overblik over sagen omfang fortsat er i gang. Og vil være det til formentlig udgangen af januar.

Foreløbig bortvist Det var havnemester Anders Söderberg, der dagen før nytårsaften fandt det bekræftet, at noget ikke hænger sammen i havnens økonomi. Officielt kaldes det 'økonomiske uregelmæssigheder'. Men det handler om, at en af kontorets to administrative medarbejdere mistænkes for at have snydt ved blandt andet at flytte penge mellem forskellige konti - og ned i egen lomme.

Mistanken er så stærk, at medarbejderen tirsdag den 5. januar foreløbig blev bortvist fra arbejdspladsen. Samme dag blev sagen om de økonomiske uregelmæssigheder anmeldt til politiet.

Straks efter at det gik op for havnebestyrelsen, at der er en sag, fik havnebestyrelsen fat i revisionsvirksomheden Deloitte, som Nytårsdag bekræftede, at noget ikke passede sammen. Dagen efter gik Deloittes svindeltaskforce i gang med sit arbejde.

En super sprint "Vi er gået hurtigt til værks for at få det opklaret. Vi har lavet en super sprint," siger havnebestyrelsens formand Jørgen Thorsell.

Deloitte skal nu frem til udgangen af januar undersøge, hvad der er sket, hvordan det kunne lade sig gøre, og, ikke mindst, fortælle havnebestyrelsen, hvad der skal til, så det ikke gentager sig.

Rungsted Havn er en selvforvaltende enhed, der er ejet af Hørsholm Kommune.

Forskelligt fra svindelsagen i de selvejende Lions Børnehuse, er kommunens økonomiafdeling ikke involveret, og har derfor ikke kunnet gribe ind, som det skete i Lions-sagen.

FAKTA

Rungsted Havn ejes 100 procent af Hørsholm Kommune.

Det er en selv forvaltende enhed, der i fuldt omfang drifter og udvikloer havnen.

Havnens økonomi skal hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra kommunens økonomi.



Lions-sagen

I forbindelse med svindelsagen i Lions Børnehuse blev den tidligere områdeleder idømt 1 år og seks måneders betinget fængsel.

Hun erkendte sig skyldig i mellem januar 2014 til november 2016 i mindst 200 tilfælde at have svindlet med bilag for ikke under 1,6 millioner kroner. Rungsted Havn laver selv sit regnskab og afleverer det revideret til sin ejer, Hørsholm Kommune.

Temmelig raffineret Personer tæt på sagen undrer sig i den forbindelse over, hvordan det år efter år har kunnet lade sig gøre at aflevere et regnskab, som revisorerne fandt retvisende.

"Noget tyder på, at det er foregået temmelig raffineret, når selv revisorerne ikke fanger noget," siger en kilde tæt på begivenhederne.

Sagen beskrives af alle, Ugebladet har været i kontakt med, som "alvorlig".

"Jeg har det ekstremt dårligt med det her, men er glad for, at vi gik hurtigt i gang med at få det hele opklaret," lyder det fra havnestyrelsens formand Jørgen Thorsell.

relaterede artikler

Én er sigtet for mandatsvig 04. januar 2017 kl. 07:00