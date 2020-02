Temagudstjenester om afholdenhed og faste

Temagudstjenesterne tager udgangspunkt i en aktuel begivenhed eller et tema, der rør sig lige nu og understreger, at kristendommen altid er aktuel. I marts har Hørsholm Kirke i anledning af fasten fire temagudstjenester med den overordnede titel: faste og afholdenhed. Den 1. marts skal det handle om faste og vin.

Søndag den 8. marts - på kvindernes internationale kampdag - er det naturligvis kvinder der er på programmet. Med titlen »Og vilde kvinder, hvor har de magt« vil sognepræst Per Melhof reflektere over kvinder og kærlighedens væsen. Søndag den 15. marts handler det om penge, og præst Kristian von Späth vil tale om tillid til mammon og tro på Gud.

Den sidste af de fire temagudstjenester er søndag den 22. marts. Denne søndag stiller sognepræst Nina Raunkjær skarpt på mobilen. Hvad ville der for eksempel ske, hvis man skulle faste fra mobilen og de sociale medier? At faste er i en periode at give afkald på noget væsentligt, noget, der normalt har en stor og måske for stor plads i dagliglivet. Noget, der måske endda stjæler opmærksomhed fra noget andet og væsentligere. Har de ret, de mennesker, der siger, at mobilen og de sociale medier tager opmærksomheden væk fra væsentlige ting i tilværelsen? Kan man synge om det? Findes der gode råd i Bibelen om det? Kom og hør om det den 22. marts.