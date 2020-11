I Hørsholm Kommune har Social- og Sundhedsudvalget flere puljer, der er øremærket til sundhedsfremmende formål, og herfra har man netop valgt at donere 25.000 kroner til at opføre et teaterstykke, der skal stimulere personer med demenssygdomme. Foto: Allan Nørregaard

Teater skal skabe liv for demente

Social- og Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune har netop besluttet at donere penge til forskellige, sundhedsfremmende formål. Et af disse er et særligt teaterstykke, som er målrettet demente på byens plejecentre.

Hørsholm - 04. november 2020 kl. 05:39 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

I Hørsholm Kommune har Social- og Sundhedsudvalget flere puljer, der er øremærket til sundhedsfremmende formål, og herfra har man netop valgt at donere til forskellige sundhedsfremmende tiltag i kommunen.

Som led i arbejdet er det blevet besluttet at donere 25.000 kroner til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, der gerne vil invitere en helt særlig teatertrup til kommunens plejecentre.

- Det er truppen Teatergrad, der laver en forestilling målrettet personer med demenssygdomme. Gennem musik og historiefortælling kan de ramme borgere, der har en demenssygdom, så borgerne bliver stimuleret følelsesmæssigt og sanseligt. Det skulle være en stor oplevelse for beboerne, fortæller Anette Helland, der er projektkoordinator hos Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, inden hun fortsætter:

- Man har gode erfaringer med at stimulere borgere med demenssygdomme ved hjælp af musik, og vi håber, at vi kan skabe en god oplevelse for beboerne. Arrangementet er først planlagt til februar, og vi håber, at corona-situationen ser lidt bedre ud til den tid, så vi kan få lov til at gennemføre arrangementet, siger hun.

Forestillingen er planlagt til både at blive afholdt på Sophielund og Louiselund, så beboerne fra de to plejecentre ikke blandes. Det sker af hensyn til corona.

Musik fra et helt liv I teatertruppen Teatergrads forestilling »Tænker altid på dig« er det netop musikken og historiefortællingen, der er omdrejningspunktet.

I plejecentrets gårdhave møder beboerne den musikalske trekløver »Vilde hjerter«, der endelig er samlet efter lang tids adskillelse. Gruppens ankermand Kaj har sejlet Jorden rundt, men han har nu kastet anker for sidste gang i København. Og nu genopliver trioen sammen med publikum den bedste musik fra et helt liv, der fortæller historier om venskab, kærlighed, svigt, afsavn og ensomhed.

De udspiller svirreture med vennerne, en damejagt i de sene nattetimer, de smider frihedshungrende skoene og danser i bare tæer gennem regnen ned ad Vesterbrogade, inden de inviterer publikum med til 64 års fødselsdag med fællessang.

De nyder et dristigt smil, et kram fra en veninde, at foråret er kommet, og bøgen er sprunget ud. På den måde skaber forestillingen let genkendelige situationer og præsenterer musikalske evergreens, der vækker smil, glæde og minder hos beboerne. Forestillingen er planlagt til at finde sted i februar 2021.