Der er ikke enighed i kommunalbestyrelsen om, hvorvidt den samlede økonomi bag PH Park bør være tavshedsbelagt. Mens nogle medlemmer bakker op om tavshedsbelægningen, mener andre, at den skaber skepsis. Illustration: Calum A/S Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Tavshed omkring PH Park deler politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tavshed omkring PH Park deler politikere

Oplysningerne om den samlede økonomi bag PH Park er tavshedsbelagt for kommunalbestyrelsens medlemmer, men sådan mener de ikke alle, at det stadig bør være.

Hørsholm - 02. februar 2021 kl. 14:54 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Der er ikke enighed i kommunalbestyrelsen om, hvorvidt den samlede økonomi bag PH Park bør være tavshedsbelagt. Mens nogle medlemmer bakker op om tavshedsbelægningen, mener andre, at den skaber skepsis.

Det er administrationen i Hørsholm Kommune, der vurderer, om en sag skal være tavshedsbelagt. Det er derfor administrationen, som har vurderet, at den samlede økonomi for PH Park skal være fortrolig, og administrationen henviser til Offentlighedslovens paragraf 33, hvoraf det fremgår, at »Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed«

Derfor kan politikerne i Hørsholm Kommunalbestyrelse ikke udtale sig om den samlede økonomi bag PH Park, selvom de gerne vil.

- Så længe kommunalpolitikerne er pålagt tavshedspligt, så kan jeg ikke udtale mig om økonomien og de økonomiske konsekvenser, lyder det blandt andet fra Ann Lindhardt (V), der ellers gerne ville diskutere sagen.

LA: Tavshed skaber skepsis LA's Jakob Nybo fortæller, at tavsheden omkring PH Parks økonomi skaber skepsis. Han er nemlig ikke enig i, at den samlede økonomi stadig bør være tavshedsbelagt.

- Jeg er meget uenig i, at den samlede økonomi er tavshedsbelagt. Jeg forstår godt, at købssummen kan være fortrolig et stykke af vejen, men selvfølgelig skal politikere kunne tale om økonomien i PH Park. Det gælder i mindre kommunale projekter, og det gælder særligt i så stort et kommunalt projekt, som PH Park er, lyder det fra politikeren, inden han fortsætter:

- Jeg forstår godt, at man kan være tavshedsbelagt i sager med personfølsomme oplysninger, og det kan være glimrende, men ellers tror jeg på en åben politisk diskussion, og jeg bliver mistænkelig og skeptisk, når man lukker diskussioner på forhånd, siger han.

Thorkild Gruelund fra Socialkonservative fortæller, at økonomien bag PH Park burde være lagt frem for længst.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at økonomien stadig er tavshedsbelagt. Jeg har set, at borgmesteren har udtrykt, at der skal bruges 50 millioner på en park i PH Park, og de oplysninger troede jeg faktisk også, var tavshedsbelagte. Derfor synes jeg, at vi skal have alle oplysningerne ud hurtigst muligt. De oplysninger skulle have været lagt frem for lang tid siden, lyder det fra Thorkild Gruelund (Q).

Beskytter kommunens forhandlingsposition Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) fortæller, at han sagtens forstår, at økonomien bag PH Park er tavshedsbelagt.

- Problemet er, at vi ikke kender de færdige tal. Når det drejer sig om økonomi, må vi ikke udtale os, da det kan påvirke udbudspriser og lignende undervejs. Det er fuldstændig i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Når PH Park står færdig, kan vi fremlægge et regnskab, og det bliver offentligt tilgængeligt. Vi kan ikke fremlægge mellemregningerne undervejs, for det kan påvirke forhandlingerne. Udbudsregler ikke min spidskompetence, men jeg forstår godt, at man tavshedsbelægger økonomien i PH Park, så man ikke placerer Hørsholm Kommune i en dårlig forhandlingsposition, lyder det fra viceborgmesteren.

Borgmester Morten Slotved tager et lignende standpunkt.

-Indtil forhandlingerne er overståede, kan man ikke lægge tallene frem. Har vi tal ude, kan det påvirke forhandlingerne, forklarer han. Borgmesteren har samtidig fortalt, at man lige nu arbejder på at lægge tallene bag PH Park frem. Administrationen i Hørsholm Kommune har dog oplyst, at handlen endnu ikke er endeligt afgjort, hvorfor man endnu ikke kan fremlægge den samlede økonomi bag PH Park, da det vil svække kommunens forhandlingsposition.

relaterede artikler

PH Park har udsigt til million-underskud 30. januar 2021 kl. 06:31