Kommunalbestyrelsen fik i januar 2019 klarhed over, at PH Park var en underskudsforretning. Nogle måneder senere blesluttede den at køre videre - trods røde tal. Foto: Fred Jacobsen

Tallene var kendte og røde - og de sagde ja

Nye oplysninger i sagen om PH Park viser, at kommunalbestyrelsen besluttede at køre videre trods kendskab til underskud på den samlede økonomi

05. marts 2021

Frem til kommunalbestyrelsesmødet mandag den 25. marts 2019 havde politikerne i kommunalbestyrelsen i Hørsholm en reel mulighed for at sætte hælene i over for PH Park, hvis samlede økonomi på det tidspunkt var gået fra et italesat overskud på mellem 80 og 100 millioner kroner til et underskud på 56 millioner kroner.

Det gjorde de ikke: Den dag blev det nemlig besluttet at bemyndige borgmesteren til "at arbejde videre med indgåelse af en betinget købsaftale i henhold til udbudsbetingelserne" med PH Park ApS, et konsortium bestående af Koncenton A/S, Louis Poulsen A/S, Rodam Arkitektur ApS, Lars Krog Hansens Tegnestue, DUCK Consult og Baatrup&Thomsen A/S.

Dokumenter åbnet Det fremgår af beslutningsreferat og tilknyttede dokumenter fra det hidtil lukkede dagsordenspunkt på kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts 2019, som nu er offentligt tilgængeligt.

Forud for denne endelige bemyndigelse til borgmesteren til at gøre salget færdig, var der gået et møde i bedømmelsesudvalget den 7. marts. Bedømmelsesudvalget bestod af medlemmerne af Økonomiudvalget (ØU) og Miljø- og planlægningsudvalget (MPU).

Helhedsvurdering I de nu åbent tilgængelige dokumenter kan man se, at bedømmelsesudvalget indstillede til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, "at projektet for parcel 1, 3 og 4 ved PH Park ApS udpeges som det projekt, der ud fra en helhedsvurdering lever bedst op til udbudsmaterialets kriterier."

Denne anbefaling blev fulgt op af Økonomiudvalget samme dag, hvor ØU indstillede til kommunalbestyrelsen, "at projektet for parcel 1, 3 og 4 ved PH Park ApS udpeges som det projekt, der ud fra en helhedsvurdering lever bedst op til udbudsmaterialets kriterier, og at borgmesteren bemyndiges til at indgå betinget købsaftale med PH Park ApS v/Nikolaj Duckert."

Næste skridt blev så, at kommunalbestyrelsen tilsluttede sig Økonomiudvalgets indstilling på mødet den 25. marts 2019.

Vejen til PH Park 25. april 2016: Vision for udvikling af sygehusgrunden vedtages i kommunalbestyrelsen (KB).



27. februar 2017: Fastsættelse af parkeringsnorm for sygehusgrunden i KB.



18. december 2017: Den endelige udviklingsplan for PH Park vedtages i KB.



29. januar 2018: Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park i KB.



16. maj 2018: Bedømmelsesudvalget (Miljø- og planlægniungsudvalget (MPU) + Økonomiudvalget (ØU) præsenteres for tilbud. Der orienteres om, at underjordisk parkering påvirker salgsprisen med 40 mio. kr.



30. maj 2018: Erhvervsejendomsmæglerne Sadolin og Albæk fremsender rapport, der viser, at 375 underjordiske p-pladser påvirker salgsprisen med over 100 mio. kr.



16. august 2018: PH Park - 2. udbud. Sadolin og Albæks rapport gennemgås på ØU-møde som lukket punkt. Et enigt ØU beslutter at sende PH Park ud i nyt udbud med underjordisk parkering



25. marts 2019: Kommunalbestyrelsen beslutter at sælge tre byggefelter til PH Park ApS.



27. maj 2019: Forslag til Lokalplan 170 for PH Park sendes i høring.



28. oktober 2019: KB vedtager med 13 stemmer for og én imod (Glen Madsen, DF), den endelige lokalplan for PH Park. Venstres fem medlemmer undlader at stemme.

Underskud på 56 mio.kr. Blandt de dokumenter, kommunalbestyrelsens medlemmer ifølge det nu offentligt tilgængelige materiale havde adgang til, var et på det tidspunkt fortroligt stemplet notat fra Ole Stilling, direktør for By og Miljø, der er dateret den 22. februar 2019. Titlen er "PH Park - forventninger til samlet økonomi for udviklingsprojektet, 2015-2021".

Her kan man læse sig til, hvad kommunen har haft af udgifter og indtægter i forbindelse med projektet, og at den samlede projektøkonomi lander på et underskud på 56,5 millioner kroner.

ØU bad om overblik Direktøren skriver i notatet, at det er udarbejdet på baggrund af, at Økonomiudvalget den 7. februar 2019 anmodede administrationen om "at opstille forventning til den samlede økonomi for køb, udvikling og salg af den tidligere hospitalsgrund, der er navngivet 'PH Park'."

Ole Stilling henviser i notatet blandt andet til, at "parkering i konstruktion under terræn belaster byggeomkostningerne - og dermed den pris, som investor kan give for den enkelte parcel - relativt meget."

Og peger på, at erhvervsejendomsmæglerfirmaet Sadolin & Albæk i juni 2018 i en rapport har beregnet "belastningen af valget af parkeringsløsning på byggeretsprisen/etagemeter til at være i størrelsesordenen 2.500-3.100 kr. pr. p-plads - afhængigt af om der er tale om ejer- eller lejerboliger."

Forholdt oplysninger PH Parks økonomi har i den senere tid være genstand for kritik. Enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer mener, at de er blevet forholdt væsentlige oplysninger og ikke har kunnet tage beslutning på et oplyst grundlag.

Dansk Folkepartis Glen Madsen har ved flere lejligheder beklaget sig over, at politikerne ikke før i januar 2019 fik at vide, at der ikke - som det var blevet italesat - var 80 til 100 millioner kroner at hente i PH Park, men at der i virkeligheden var tale om et underskud. Og at rapporten fra Sadolin & Albæk ikke pr. automatik var blevet udleveret til politikerne.

Økonomisk skandale Thorkild Gruelund (SK), der ifølge referatet ikke deltog i det afgørende kommunalbestyrelsesmøde den 25. marts 2019, vedkender sig sin opbakning til projektet, men kritiserer, at han ikke på et tidligere tidspunkt fik et klart overblik over "hvornår vi gik fra overskud til underskud".

Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt, som ikke sidder i Økonomiudvalget, har kaldt sagen "en økonomisk skandale" og mener som Glen Madsen, at hun ikke har fået alle oplysninger til at kunne tage en beslutning.

En oplevelse, som også Liberal Alliances Jakob Nybo deler.

Burde have sagt noget Borgmester Moren Slotved (K) har tidligere til Ugebladet forklaret, at han på et tidligere tidspunkt kunne have forklaret Hørsholms borgere, at PH Park projektet ville koste penge.

"Jeg kunne have været mere klar i mælet. Jeg tænkte ikke på det. Politikerne var jo alle med. Vi burde have sagt hvad det koster," har han udtalt.

