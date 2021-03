En 40-årig mand med opholdstilladelse i Sverige fik en straksdom ved Retten i Helsingør for butikstyveri i Hørsholm og ulovlig indrejse i Danmark. Foto: Allan Nørregaard

Taget på fersk gerning: Smidt i fængsel og udvist igen

Det kostede 10 dages fængsel og en udvisning af Danmark i seks år for den 40-årige mand, der 11. februar blev pågrebet af en butiksdetektiv i Netto i Hovedgaden.

Her prøvede han at stjæle en bærepose fuld af udvalgte madvarer med ud af forretningen. Samlet værdi lød på 1.123 kroner.

Den 40-årige butikstyv, der allerede havde et indrejseforbud i Danmark i to år, blev allerede dagen efter stillet for en dommer i Retten i Helsingør, hvor han fik sin straksdom.