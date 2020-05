I aften inviterer Hørsholm Kommune til det første, virtuelle borgermøde i kommunens historie, hvor formålet er at høre borgernes ideer og holdninger til udviklingen af Kokkedal Stationsområde.

Tag med til det første, virtuelle borgermøde i kommunens historie

I aften inviterer Hørsholm Kommune til det første, virtuelle borgermøde i kommunens historie, hvor formålet er at høre borgernes ideer og holdninger til udviklingen af Kokkedal Stationsområde.

Hørsholm Kommune har siden 2019 arbejdet med den strategiske udvikling af området omkring Kokkedal station. Lige nu bliver borgerne inddraget i processen - både på BorgerLab og på et virtuelt borgermøde i aften fra kl. 18-20, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål skriftligt til oplægsholderne.

Du kan tilmelde dig mødet her:

Mødet bliver, grundet corona-restriktioner, gennemført digitalt via Microsoft teams live event og vil blive optaget, så man kan se eller gense mødet efterfølgende.

- Hvordan skal området omkring Kokkedal station blive endnu mere attraktivt? Det vil vi gerne høre borgerne om. Og i aften, for først gang i kommunens historie, afholder vi et online borgermøde, hvor alle kan deltage hjemmefra sofaen. Covid-19 har godt nok vendt vores hverdag på hovedet, men vi sætter ikke en stopper for byudviklingen. Derfor holder vi nu det planlagte borgermøde digitalt, og så må vi drage erfaringer i forhold til, hvordan det fungerer, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K).