Tag med den lille prins på dannelsesrejse

Teater Next gæster søndag 10. oktober kl. 15.00 Kulturhus Trommen med sin prisbelønnede udgave af det forunderlige eventyr om »Den lille prins«, som på sin dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden og livet at kende. På turen møder han blandt andre den herskesyge konge, forretningsmanden, der er begærlig, og drankeren, der drikker for at glemme, at han er flov over at drikke.