Tag med biblioteket på tur til golfstaternes olierigdom hjemme fra sofaen

Foredraget "De Arabiske Golfstater" kan opleves via Teams med Martin Hvidt onsdag 28. april

Hørsholm - 25. april 2021

Mens vi venter på at alting åbner endnu mere, tilbyder Hørsholm Bibliotekt onsdag 28. april kl. 16.30 som en del af det landsdækkende initiativ 'Forskningens Døgn' et online-foredrag med overskriften 'De Arabiske Golfstater: Olierigdom, udvikling og pres for reformer'.

Foredragsholder Martin Hvidt har forsket i Golf-landenes udvikling i to årtier, har rejst overalt i regionen og er netop hjemvendt efter at have været ansat som professor ved et lokalt universitet i Dubai i en treårig periode.

Fra telte til skyskrabere Han vil fortælle om, hvordan de arabiske Golfstater har udviklet sig ved hjælp af rigelige oliepenge - og hvordan disse lande i dag står over for betydelige udfordringer i forhold til at skabe indtægt og omstille sig til moderne videnssamfund.

Man hører også om landenes udvikling fra beduintelte til skyskrabere, oliepengenes indvirkning på incitamenterne til at arbejde, de nuværende reformer, som Saudiarabien søger at gennemføre, og slutteligt den rolle som ungdommen og i særdeleshed kvinderne spiller og er tænkt at spille i fremtidens samfund.

Tilmelding nødvendig Deltagelse i arrangementet kræver en gratisbillet, som hentes via bibliotekets hjemmeside. Foredraget holdes digitalt via platformen Teams, hvor alle deltagere har mulighed for at kigge med og stille spørgsmål via 'skærmen' - computer, iPad, smartphone etc. - hjemme fra stuen.

Det koster ikke noget for deltagerne at benytte Teams.

Hver tilmeldt deltager vil i god tid inden foredraget modtage en mail om, hvordan foredraget kommer til at forløbe samt med tips til den praktiske del.

For at deltage skal man bruge et tilsendt link, og det er derfor vigtigt, at man opgiver sin e-mailadresse, når man henter sin gratisbillet.

Foredraget begynder kl. 16.30, men biblioteket anbefaler, at man logger på i god tid inden, så man er sikker på, at teknikken virker.

