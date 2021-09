Detailhandelsekspert Henrik Busch forstår ikke, at Hørsholms politikere vil sætte en international skole overstyr. Foto: Privat Foto: Jacob Christian Hansen

Tag en tudekiks og glæd jer - det er hverken død eller ødelæggelse

Detailhandelsekspert forstår ikke Hørsholms frygt for FORMAT - og slet ikke, at man vil sætte en stærkt ønsket international skole over styr

Hørsholm - 21. september 2021 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Der er ikke tale om død og ødelæggelse. Tag en tudekiks og glæd jer over det."

Sådan lyder opfordringen fra Henrik Busch, detailhandelsekspert og indehaver af rådgivningsfirmaet Busch On Board, til række Hørsholm-politikere og deres forsøg på "at torpedere et udviklingsprojekt, som Hørsholm har så inderligt brug for. De fire partier bombarderer debatten med forkerte fakta i et forsøg på at fiske stemmer."

Henrik Busch, der har en fortid som administrerende direktør i Magasin og har beskæftiget sig med detailhandel i mere end 40 år, går skarpt i rette med Radikale, Venstre, Socialdemokratiet og SocialKonservative, der med et initiativretsforslag vil tage et lokalplanforslag ved Christianshus af bordet for at bremse udviklingen af Cirkelhusgrunden til den ny Kokkedal-bymidte FORMAT.

Henrik Busch hæfter sig især ved, at Hørsholm-politikerne ikke kan se vigtigheden i at projektet også vil bringe en stærkt ønsket international skole til området.

De handler lokalt "Projektet på Cirkelhusgrunden vil give Hørsholm Kommune den største privatskole (NGG, red.) i Danmark og en international skole, som vil være en gevinst for områdets højteknologiske erhvervsliv. Derudover vil der på kommunegrænsen blive ny plads til nye boliger til børnefamilier, seniorer og unge. De vil handle lokalt, både i det kommende center, hvor der er fokus på store butikker, og i Hørsholms nuværende midte med eksklusive detailbutikker. Projektet vil trække flere til og være til gavn for alle dele af handelslivet," vurderer Henrik Busch.

Skole er stærkt ønsket Han har i kraft af sin rolle som rådgiver for detailhandel og servicebranchen ofte lagt ører til ønsket om en international skole i Nordsjælland fra internationalt orienterede virksomheder som Chr. Hansen, Coloplast og Velux til deres udenlandske medarbejde og deres pårørende.

"Det er jo yderst vigtigt for udenlandske medarbejdere og deres hustruer og kærester (expats, red.), at der er en international skole, børnene kan gå i. Så jeg synes det er besynderligt, at politisk fnidder skal overskygge de fordele, der er ved at få sådan et kraftcenter i nærheden," siger Henrik Busch til Ugebladet.

Han mener, at den internationale skole, der efter planen skal ligge i Hørsholm Kommune, vil være interessant for internationalt orienterede virksomheder i en radius af 25-30 km - og vil gøre Hørsholm til en mere attraktiv kommune at bosætte sig i.

For godt til at være sandt Henrik Busch har fulgt FORMAT-projektet i nogle år og fortæller, at han blev meget glad, da han i sin tid så, at en international skole var en del af planen.

"Det var næsten for godt til at være sandt," siger han.

Genial kombination Heller ikke økonomisk forstår Henrik Busch modstanden fra Hørsholm.

"Kombinationen er genial. Noget omsætning vil gå fra Hørsholm, ja, men når de så er derude, vil mange lægge en tur forbi Hørsholm og handle. Jeg tror, at mange bliver glade for, at de ikke skal køre til Lyngby eller Hillerød," siger Henrik Busch.

Han henviser til, at sådan, som FORMAT er planlagt, så appellerer det til to slags forskelligartede handelsoplevelser.

"FORMAT vil man typisk køre til i bil, mens bymidten i Hørsholm vil blive brugt af dem, der ønsker en anden oplevelse," mener Henrik Busch.

