Se billedserie Udover den nye digterrute er der også blevet sat en spejlkuppel op i fuglereservatet ved Rungstedlund. Man kan træde ind i konstruktionen, hvor museet har opsat skilte, men man kan også bruge det til at betragte Rungstedlund fra en vinkel, hvorfra det historiske hus ikke tidligere har været synligt. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Tag en anderledes rute ind i eventyret: Museum klar med nyt gratis tiltag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tag en anderledes rute ind i eventyret: Museum klar med nyt gratis tiltag

I fuglereservatet ved Karen Blixen Museum Rungstedlund kan man nu vandre dybt ind i den verdenskendte forfatterindes verden uden at tage mere end et par skridt.

Hørsholm - 19. juni 2021 kl. 07:10 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Halvvejs gennem ruten i fuglereservatet ved Rungstedlund kan man sætte sig ned på Uglebænken og slå ørerne ud. Gør man det, hører man ikke uglens tuden, men museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard, der fortæller om Karen Blixens pagter. Forfatterinden indgik gennem hele sit liv pagter, først med sin lillebror og senere med djævlen, og scanner man en kode på Uglebænken i fuglereservatet, har man taget det første skridt ind i en forunderlig verden, hvor et ønske om at nærme sig det store i livet løber som en rød tråd.

Tråden er dog i virkeligheden grøn, og den løber gennem fuglereservatet og manifesterer sig i form af grønne bænke, hvor man kan høre ti korte fortællinger om forfatterindens liv og litteratur.

Det fortæller museums direktør Elisabeth Nøjgaard fredag, hvor museet har åbnet sin egen »Danske digterrute«.

Artiklen fortsætter under billedet... På højre hjørne af ti bænke i fuglereservatet kan man nu scanne en kode med sin mobiltelefon, så man kan høre en fortælling om Karen Blixens liv og forfatterskab. Man kan høre klippene i lige den rækkefølge, man har lyst til. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Vi har i forvejen sat bænke op med udsigtspunkter, hvor man kan se ud over markerne og over mod golfbanen, man ser dammen ved huset, man kigger ind i skoven, og man ser graven. På bænkene, der allerede indbyder til, at man sætter sig ned, vil vi gerne fortælle korte historier om Karen Blixens liv og forfatterskab, forklarer museumsdirektøren og fortsætter:

- Man kan høre oplæsninger med skuespiller Birgitte Hjort Sørensen og forskellige eksperter, der giver introduktioner til Blixens tankegods. Der er ti lydklip i alt, og de varer omkring fem minutter hver. Man kan lytte til fortællingerne, mens man går, og man kan springe rundt i dem i vilkårlig rækkefølge. Det er et tilbud, som man kan tage med på sin vej, lyder det fra Elisabeth Nøjgaard.

Fortællingerne kan høres, uanset om museet er åbent eller ej, og man kan finde en folder, hvor ruten og de forskellige stop fremgår, ved indgangen til fuglereservatet. Tilbuddet er samtidig gratis.

Naturen og mennesket skaber hinanden Ruten med de ti fortællinger er en del af projektet Danske digterruter, som åbnede over hele landet fredag. Med Danske digterruter inviteres danskerne ud i naturen for at sanse, læse og opleve en perlerække af de største danske digtere på nye måder, og derfor var det oplagt, at en af de nye ruter fandt vej til Rungstedlund.

- Karen Blixen havde et helt særligt forhold til sit hjem i Rungsted, hvor hun blev født på Rungstedlund. Da hun kom hjem fra Afrika og moderen nogle år senere døde, arvede hun ejendommen og besluttede, at det skulle være et fuglereservat, et paradis for både fugle og mennesker, forklarer Elisabeth Nøjgaard.

Hun fortæller samtidig, at ideen til de Danske Digterruter kom fra Syddansk Universitet, hvor professor emeritus Johannes Nørregaard Frandsen har været primus motor på projektet.

Artiklen fortsætter under billedet... Elisabeth Nøjgaard, der er museumsdirektør på Karen Blixen Museum, har indtalt et af de ti lydklip, man nu kan høre, mens man bevæger sig omkring blandt vilde blomster og fuglesang. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Han havde en vision om at få formidlet, hvor kraftfuldt mange danske digtere og forfattere formidler landskaberne i deres forfatterskabet. Det handler om, hvordan de påvirker landskaberne, og hvordan landskaberne påvirker dem og dermed os andre gennem litteraturen. Mennesket er med til at skabe naturen, og naturen er med til at skabe mennesket og derved litteraturen og kunsten, fortæller hun og forklarer, at Karen Blixen ingen undtagelse var. Tværtimod.

- Når man læser hendes fortællinger, breve og essays, så er naturen tråden gennem det hele. Hun bruger sammenligninger med fugle, sanselige beskrivelser, hvor man kan dufte lindetræerne, og støvet på savannen, som museumsdirektøren selv udtrykker det.

Fredag åbnede de første 14 af i alt 22 digterruter fordelt over hele landet, mens de resterende otte ruter åbner til efteråret. Danske digterruter er kommer til gennem et vidtforgrenet samarbejde mellem foreløbig 19 digterhjem, museer, foreninger, selskaber med mere under ledelse af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet og med støtte fra Nordea-fonden.

Man kan opdage flere ruter og hente information på digterruter.dk.

relaterede artikler

Kendt kok og iværksætter modtager årets Rungstedlundpris 18. maj 2021 kl. 16:06

Finanslov reddede lukningstruet museum: Nu udløber støtten snart 01. maj 2021 kl. 11:24