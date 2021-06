Se billedserie TV-2 forsanger Steffen Brandt var aldeles veloplagt i Trommen og havde sit altid skæve smil på, når han fortalte små anekdoter mellem numrene. Smukt suppleret af sangerinden Anne Hjort på kor. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

TV-2 vendte hjem til Hørsholm og stak til Joy

Det århusianske band og ikke mindst forsanger Steffen Brandt har efter 40 år stadig noget på hjerte

Hørsholm - 01. juni 2021 kl. 15:52 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

I over et år har vi talt corona, men en af landets fremmeste sangskrivere nævnte det ikke med ét ord, da han med band i sidste uge endelig besøgte Trommen igen efter mere end 20 år.

Befriende at Steffen Brandt og resten af TV-2 bare lod musikken flyde liflende let i den akustisk funderede koncert, hvor alle sangene havde fået et mere følsomt udtryk.

"At komme til Hørsholm er som at komme hjem," bød Steffen Brandt velkommen. "Bare bedre," supplerede han og fik salen til at grine.

"Ja ja, tænker I, det siger han nok alle steder... men på Trommen der mener vi det! Vi kommer med fred," lovede Steffen Brandt inden starten på sangen 'En selvisk gigant', der blev fulgt af 'Tintin i Tibet' og en hudløs erkendelse fra forsangeren:

"Vi er et band på 40 år, der er bundet sammen af rust, spildolie og gaffa-tape..." (artiklen fortsætter under billedet...)

Steffen Brandt gav den gas ved onsdagens koncert i Trommen. Foto: Morten Timm

Forsvunden dansker At kalde sig Danmarks kedeligste orkester er en musikscenens sjove overdrivelser - og Brandts underspillede sarkasme fyldte godt op mellem sangene - og en af de mere spydige gik til kulturminister Joy Mogensen, da han breakede, at tv-programmet 'Forsvundne danskere' snart er tilbage på skærmen. Første hovedperson er Joy Mogensen, der har været forsvundet nu i et år.

"Hun er dog blevet set fornylig, hvor hun ti dage efter at have lukket alle festivaler glædede sig over, at der blev spillet fodbold og blev citeret for at sige 'det bliver en god sommer'," berettede Brandt og fortsatte med "Under stjernerne".

Hjort på siden Den 67-årige sanger fik også et anfald af livsglæde med "Kom og se far danser". Ved sin side havde TV-2 forsangeren under hele koncerten igennem den 30 år yngre sangerinde Anne Hjort, som udover at byde ind med klar og ren korsang, også gav den solo med en meget indfølt udgave af Ray Dee Ohh-hittet "Efterår", som Brandt har skrevet teksten til.

Publikum ville ikke stoppe med at klappe efter den halvanden times koncert, og TV-2 vendte tilbage og kvitterede selvfølgelig med "Kys det nu (det satans liv) som et af tre ekstranumre.

Selv om corona'en har holdt TV-2 fra at optræde, så blev pandemien ikke nævnt med et ord. For det handlede om musikken og nuet i Trommen. Foto: Morten Timm

