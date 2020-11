Tonen i Hørsholms lokalpolitik er blevet hård. Så hård, mener nogle, at der skal findes måder at snakke bedre sammen på. Foto: Knud Düring

Sygdommen er erkendt, men ingen enighed om medicinen

Partiernes gruppeformænd i Hørsholm har talt sammen om den dårlige stemning i en god tone, men uden konsensus eller om hvad der skal gøres ved det

Hørsholm - 11. november 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Der er et problem, og det er erkendt: Hørsholms kommunalpolitiker taler for hårdt til hinanden. Der er dog ikke helt den samme konsensus om, og i givet fald hvordan det skal blive anderledes.

"Jeg oplevede en vis erkendelse af, at vi i denne periode har arbejdet os mere væk fra hinanden," siger borgmester Morten Slotved (K) efter et møde med partiernes gruppeformænd med blandt andet omgangstonen i den lokalpolitiske debat på dagsordenen.

Det skete som reaktion på Ugebladets afsløring af en særdeles hård sprogbrug under årets budgetforhandlinger, hvor politikere kaldte hinanden for "idioter" og "røvhul" og direkte beskyldt for at lyve. En historie, der også blev bredt længere ud i landet af blandt andet berlingske.dk.

Alle skal sætte ord på De, som Ugebladet har talt med om gruppeformandsmødet, siger, at det foregik i en god tone, at det var et godt møde, fordi der mest blev set fremad end tilbage - og at bolden nu ligger på Morten Slotveds bord.

"Det er ham der sidder for bordenden. Det er hans ansvar," mener Venstres Ann Lindhardt, der selv deltog i mødet.

Hver fugl synger med sit næb. Det er der så nogle, der har udfordringer med



Glen Madsen (DF) Glen Madsen (DF) Selv foreslår hun et møde med alle med en facilitator udefra, måske fra Kommunernes Landsforening (KL).

"'Èn, der ikke kender den gamle historik. For den tror jeg spiller en stor rolle," siger Venstrekvinden.

Tanken ligger ikke fjernt fra det, borgmesteren selv tænker.

"Jeg mener vi skal have et temamøde i kommunalbestyrelsen, hvor alle 19 får mulighed for at sætte ord på," lyder det fra borgmesteren.

Bunder i 'dem og os' LA's Jakob Nybo mener, at det var godt, mødet blev holdt. Han taler for at indføre et debatdogme eller - kodeks.

"Der er et år til valget, og derfor kunne man sådan set bare lade tingene køre videre. Jeg mener dog, vi skal begynde nu og arbejde videre i næste periode, hvor halvdelen af medlemmerne alligevel bliver skiftet ud," mener Jakob Nybo.

Det store problem ligger ifølge Jakob Nybo i en "os-og-dem-tænkning", der foregår mellem Valggruppe 1 - konstitueringspartierne Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og SocialKonservative - på den ene side, og Valggruppe 2 - Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og løsgænger Annette Wiencken - på den anden.

Intet behov for kodeks Det er DF's Glen Madsen enig i - og han giver ikke meget for dogmer eller kodeks.

"Snakken var fin så længe vi talte fremad, men der blev også set bagud, og så gik det galt. Til dagligt snakker vi jo ordentligt sammen, men meget bunder i, at der reelt intet samarbejde er mellem de to valggrupper," siger Glen Madsen og tilføjer:

"Jeg ser ikke det store behov for et kodeks eller KL's medvirken. Hver fugl synger med sit næb. Det er der så nogle, der har udfodringer med."

Udflugter kan noget Svend Erik Christiansen deltog for socialdemokraterne og trækker noget erfaring ind fra sin tid som borgmester i Fredensborg-Humlebæk Kommune.

"Vi tog på udflugter en gang imellem, det kan være med til at fremme en bedre tone at lære hinanden bedre at kende. For vi skal jo være uenige," lyder det fra Svend Erik Christiansen.

