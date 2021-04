Hørsholm Svømmeforening har haft påske-skattejagt for deres små medlemmer. Foto: Lars Søndergaard

Artiklen: Svømmere gik på land for at tage på påskejagt

Siden december har Hørsholm Svømmeforening ikke kunne tilbyde svømmeundervisning i svømmehallen, og klubben var begyndt at savne glæden og energien, der normalt er i svømmehallen, når medlemmerne træner.

"Derfor besluttede vi os for at arrangere en påske-skattejagt for vores små medlemmer nemlig vores blæksprutter, sæler, krabber og rejer," skriver foreningen i en pressemeddelse.