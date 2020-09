Se billedserie Else Marie Jonsson og de andre i gruppen 'Det grønne Guld' holder af markarbejdet med de gamle traditionelle redskaber. "Vi kan godt lide at røre os, men bagefter er vi fuldstændig færdige," fortæller hun. Foto: Morten Timm

Svinger leen: Her går naturpleje og ældrepleje op i en højere enhed

Med knofedt var holdet bag 'Det grønne Guld' fredag ude med le og høtyv i Usserød Ådal

Hørsholm - 18. september 2020 kl. 14:35 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er værre end nogensinde og meget sejt..."

Sådan lyder det fredag fra Else Marie Jonsson fra 'Det Grønne Guld' i Hørsholm, da Ugebladet møder hende og de andre fra gruppen i Usserød Ådal.

De er alle bevæbnet med leer, river og høtyve, for det er nemlig tid til at gå i krig mod noget af den vilde bevoksning, blandt andet siv, som er skudt op på den østlige del af marken, hvor Kogræsserforeningens kvier ellers går og græsser.

Netop sivene og de seje græsarter er noget kvierne behændigt går uden om. Derfor vokser det højt - og har gjort det ekstra voldsomt i denne sommer med blandingen af meget regn og varme.

"Det er al det, kvierne føler sig for fine til at spise, og det skal vi holde nede, ellers vil det snart tage overhånd," fortæller Else Marie Jonsson.

Leen skal slibes skarp flere gange undervejs for at kunne skære sivene og det seje græs over. Foto: Morten Timm

Motion og samvær Der skal tydeligvis lægges kræfter i, når leen svinges, men medlemmerne af 'Det Grønne Guld' beklager sig ikke sig.

De kaster sig over det hårde arbejde med krum hals, selvom flere af dem har rundet 70 år.

"Ja, det her er både natur- og ældrepleje," siger Else Marie Jonsson, der selv er 71 år.

Cirka fire gange om året er de ude at tage fat. I et par timer kløer de på og samler det høstede i en bunke uden for folden, som kommunen efterfølgende henter.

"Vi kan godt lide det, og vi vil gerne røre os og have samværet med hinanden. Og så er vi jo blevet gode venner og går og hygger os. Efter et par timer er vi fuldstændige færdige," fortæller Else Marie med et stort smil.

'Det grønne guld' skal til at svinge leen over Usserød Ådal.

Har brug for yngre kræfter Samtidig er hegnsholdet fra Kogræsserforeningen i gang med de benzindrevne busk­ryddere og sikre, at hegnet rundt om marken står frit.

"Det er en fornøjelse, når samarbejdet mellem dyr, mennesker, gammelt og nyt værktøj går op i en højere enhed," synes hun .

'Det Grønne Guld' er en gruppe, der er kommet i stand via aktive i Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm og Velux Fonden, som har doneret midler til indkøb af det nødvendige grej, så den nødvendige naturpleje kan ske i aftalen med Hørsholm Kommune.

Høtyven klarer det sidste arbejde med at fjerne al det afskårne grønne 'affald' fra marken. Foto: Morten Timm

"Vi vil meget gerne have flere med i 'Det grønne Guld' og gerne yngre kræfter," lyder opfordringen fra Else Marie, mens hun heftigt svinger leen og får sved på panden.

Efter endt arbejde lukkes de seks limousinekvæg tilbage i folden, så de kan tage sig at de mere lavtvoksende græsarter, som nu er blevet befriet.

Har du lyst til at være med i det nyttige markarbejde eller få yderligere oplysninger om Det Grønne Gulds indsats kan du henvende dig til Else Marie Jonsson i DN Hørsholm på tlf. 42 50 50 02.

