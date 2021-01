Svindel på havn: »Det har stået på i flere år«

Nu fortæller formand for havnens bestyrelse Jørgen Thorsell, at de økonomiske uregelmæssigheder har stået på i flere år, men at man endnu ikke kender omfanget.

- Vi ved ikke, hvilket beløb det drejer sig om. Vi kan først tale om et beløb, når vi har afdækket, hvad der er sket i sagen, men jeg kan bekræfte, at det har stået på i flere år, fortæller han til Frederiksborg Amts Avis.

Kort efter kontakter formandsskabet i havnens bestyrelse revisionsfirmaet Deloitte for at få assistance.

- Vi beslutter at få en uafhængig ekspert ind over så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det bliver en seniorpartner fra revisionshuset Deloitte, der kommer ind allerede den 1. januar. Han tjekker om Anders (Söderberg. red) mistanke har noget på sig, og han bekræfter, at det er en gyldig formodning. Bagefter får vi de egentlige eksperter fra Deloitte til at hjælpe os, fortæller bestyrelsesformand Jørgen Thorsell og fortsætter: