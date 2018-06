Se billedserie Svanefamilien, da der stadig var syv svaneunger. Foto: Peter Skat Nielsen Foto: Peter Skat Nielsen

Svaneunger taget af stærk strøm: Nu vil kommune finde en løsning

Hørsholm - 05. juni 2018 kl. 05:39 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er kun to af syv svaneunger tilbage hos et svanepar ved Stampedammen. Fem af svaneungerne er nemlig blevet taget af den stærke strøm. Tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm, Peter Skat Nielsen, har nu sat skilte op, der advarer mod at fodre og tage ophold på stedet - for det lokker svanerne til det farlige udløb.

- Folk læser faktisk skiltene, og det lader til, at folk retter sig efter dem, fortæller Peter Skat Nielsen, der også tidligere har advaret mod at fodre svanerne her i avisen.

Peter Skat Nielsen er dog chokeret, efter han har fundet ud af, at Hørsholm Kommune har kendt til problematikken i flere år.

- Jeg er vildt chokeret over, at man ikke har fundet en løsning, og at man har arbejdet med det her i flere år, siger Peter Skat Nielsen, der selv foreslår en enkel løsning i form af et »skumbræt«.

- Det kan sættes ned i vandet et stykke foran udløbet, og brættet stopper så det, der kommer flydende i overfladen. Samtidig vil det også reducere strømmens hastighed i området.

Ifølge Troels Vastrup, civilingeniør i Hørsholm Kommune, er det dog ikke sikkert, løsningen er så enkel.

- Man har overvejet forskellige løsninger. Vi har under alle omstændigheder planer om at opstille skilte med information om fuglefodring langs åen, og en del af problematikken er jo, at man får lokket fuglene hen til udløbet, siger Troels Vastrup.

Derudover kan løsningen være, at man fremover skal flytte svaneungerne til et andet sted, eller at man skal bygge noget foran udløbet. Det er målet, at der skal findes en løsning i år, understreger Troels Vastrup, og han skal blandt andet mødes med Dyrenes Beskyttelse for at finde ud af, hvad der skal ske for at forhindre, at flere svaneunger tages af den stærke strøm.