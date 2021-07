Se billedserie "Det har selvfølgelig krævet hårdt arbejde, men jeg mødte aldrig ind på RG med et mål om nul fravær og topkarakterer," siger 19-årige Mathilde Baudry. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Superstudent: Mathilde hyldet for sin indsats på gymnasiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superstudent: Mathilde hyldet for sin indsats på gymnasiet

Mathilde Baudry klarede de tre år på Rungsted Gymnasium med nul fravær og et snit over 12

Hørsholm - 01. juli 2021 kl. 13:54 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Hun var her, der og allevegne. 19-årige Mathilde Baudry fik favnen fuld af blomster, legat og lykønskninger ved fredagens dimission på Rungsted Gymnasium.

Den unge student fra 3.c 'scorede' ikke kun skolens højeste snit på 11,9 - og 12,3 (korrigeret for A-niveau fag), hun udmærkede sig også ved ikke at have misset én eneste undervisningstime over de tre år. I øvrigt en bedrift som ligeledes tilfaldt hendes klassekammerat Pernille Blauenfeldt Boesgaard og Maria Louise Byskov fra 3.x.

"Jeg er da rigtig glad, men det har også været noget overvældende og voldsomt at høre mit navn blive råbt op så mange gange. Men det er også virkelig rart at blive anerkendt for det hårde arbejde, jeg har lagt i skolen," fortæller en smilende Mathilde Baudry til Ugebladet.

Pjæk findes ikke Hun mødte dog ikke ind på Rungsted Gymnasium for tre år siden med et mål om et stort nul i fravær og topkarakterer.

"Men i mit hoved findes pjæk ikke, så det har aldrig rigtig været en mulighed," fortæller hun om sit manglende fravær. Om de flotte karakterer siger hun:

"Det har selvfølgelig krævet meget hårdt arbejde at nå det resultat, men der har også været tid til andet, både det sociale liv og fester - altså før coronaen," tilføjer hun.

Hårdt psykisk Den lange nedlukning og periode med virtuel undervisning hjemmefra var noget, der tog hårdt psykisk på den 19-årige superstudent.

"Jeg savnede jo klassen - jeg savnede mine venner. Det er bare så godt, at vi kan fejre det hele nu sammen," siger hun, der planlægger et sabbatår med arbejde på advokatkontor. Senere er planen at læse statskundskab.

Endelig modtog Mathilde og Clara fra hendes klasse hver Danske Bank-legat på 2.500 kr., overrakt af Henning Birkelund, souschef hos Danske Bank i Hørsholm.

"I er har været nogle fremtrædende og afgørende roller. I har været spydspidser, der alene har brugt den øverste del af karakterskalaen. Og så er I nogle fantastiske personligheder," sagde han til de to.

I alt fik syv studenter på Rungsted Gymnasium et karaktersnit på over 12 (på den korrigerede skala med A-niveau fag).

Her får Mathilde og klassekammeraten Clara overrakt Danske Banks legat på 2.500 kr. Foto: Morten Timm