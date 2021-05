Se billedserie Den familieejede virksomhed Shapeit.dk i Hørsholm blev i december 2020 kåret som en af årets Gazeller af Børsen. Virksomheden er en ud flere fra Hørsholm, som har fundet den helt rigtige måde at blande fysisk og digitalt nærvær. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Succesopskrift: Når butikken smelter sammen med en webshop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Succesopskrift: Når butikken smelter sammen med en webshop

I Hørsholm har flere forretninger udmærket sig ved både at markere sig i bylivet og på internettet, og det er den helt rigtige opskrift, fortæller ekspert i detailhandel. Ved at være nærværende begge steder kan man nemlig fange kunderne der, hvor de er, og fremtidens forbrugere vil ikke vælge mellem at handle på internettet og i de fysiske butikker. De vil begge dele.

Hørsholm - 04. maj 2021 kl. 06:26 Af Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Mens Hørsholm måske ikke er et indkøbscentrum på linje med Lyngby, Hillerød og Helsingør, er det alligevel en by med rigtig gode indkøbsmuligheder og markante forretninger, som gør deres for at sætte kommunen på Danmarkskortet. I Hovedgaden finder man små specialforretninger side om side med store spillere som Illum og Matas, og i Hørsholm Midtpunkt holder både Elgiganten og Peter Beier Chokolade til, ligesom et væld af andre detailforretninger gør det.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Handlens fremtid er en fælles opgave: Det bør vi satse på i Hørsholm 03. maj 2021 kl. 07:05

Politikere jubler over millioninvestering i bymidten 23. april 2021 kl. 11:33

Kampen om at blive Nordsjællands handelscentrum 10. januar 2021 kl. 06:16