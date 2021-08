Se billedserie Iværksætteren Marlene Westergaard har i to år drevet smykkeforretningen WiOGA, men har for nylig lukket sin butik. Nu vil hun vende tilbage til begyndelsen og genfinde glæden ved at designe smykker. Arkivfotos

Succesfuld iværksætter lukker butik: Vil genfinde glæden ved sin forretning

Iværksætteren Marlene Westergaard har i to år drevet smykkeforretningen WiOGA, men har for nylig lukket sin butik. Nu vil hun vende tilbage til begyndelsen og genfinde glæden ved at designe smykker.

Siden marts 2019 har den succesfulde iværksætter Marlene Westergaard drevet smykkeforretningen WiOGA i Hovedgaden 37B i Hørsholm, men nu er butikken lukket, og Marlene Westergaard er ikke længere at finde blandt de butiksdrivende i Hørsholm.

I stedet fortsætter hun sin forretning på internettet, og det skyldes, at forretningen så småt har været ved at vokse smykkedesigneren over hovedet.

- Jeg kan mærke, at jeg har været stresset. Det har været for stort et pres, og det er gået ud over det, jeg elsker at lave. Jeg brænder for design og markedsføring, men jeg har brugt for meget tid på administrativt arbejde. Det er ikke det, jeg synes er sjovt, fortæller Marlene Westergaard om beslutningen, der har gjort Hørsholm en butik fattigere.

Sådan så det ud, da Marlene Westergaard åbnede sin butik i 2019. Dengang var hun glad for modtagelsen i Hørsholm, men arbejdet med at drive en butik voksede hende med tiden over hovedet. Arkivfoto

Valgte selvstændighed Da Marlene Westergaard startede sin forretning, var det blandt andet, fordi hun havde behov for at være selvstændig.

Iværksætteren havde forinden mistet sin mand, og hun stod alene tilbage med to små børn og en hverdag, der ikke harmonerede med et almindeligt arbejde fra otte til fire. Samtidig gav forretningen hende et afbræk, som hun havde brug for.

Med tiden er butikken dog blevet for stort et arbejde, og hendes virksomhed går samtidig så godt, at hun har haft mulighed for at alliere sig med et lager, der nu driver den administrative del af hendes forretning. Det giver Marlene Westergaard mulighed for at prioritere sin familie og den del af forretningen, som hun virkelig brænder for.

- Jeg har været alene med ansvaret for det hele, og presset har været stort. Det tager det noget af glæden. Derfor er jeg nødt til at handle hurtigt, så jeg kan genfinde glæden. Ved at lukke butikken, fjerner jeg noget af presset. Jeg har gabt over lidt for meget, og det skal man lære af. Jeg har ikke fortrudt, at jeg åbnede butikken, for jeg har lært meget, men man skal kende sine egne grænser, fortæller hun og fortsætter:

- Der er grænser for, hvad man kan nå, og hvad man kan, når man samtidig er alene-mor. Det skal ikke gå ud over mine børn. Det er også derfor, jeg nu har lukket butikken. Nu skal jeg have fokus på mine designs igen. Det er det, jeg elsker, og det er det, der startede forretningen. Smykkerne er alfa og omega, fortæller hun og tilføjer, at støtten til at uddelegere den administrative del af forretningen er en del af hendes måde at genfinde glæden.

- I en virksomhed er det vigtigt at man har fundamentet i orden, og for WiOGA handler det blandt andet om at have et godt lager, hvor der er styr på tingene. Nu har jeg professionelle til det, men jeg kunne ikke gøre det, før jeg havde pengene til det. WiOGA er nået så langt nu, at jeg uddelegerer de administrative opgaver, og det er fantastisk.

Tilbage til rødderne Marlene Westergaard startede oprindeligt WiOGA som en online-forretning i maj 2016.

Dengang designede hun selv smykkerne derhjemme, lavede markedsføring og forsendelser. Det er den model, hun på sin vis vender tilbage til, om end i et noget større format med dele af forretningen hos andre.

- Jeg vender tilbage til starten nu, ligesom dengang jeg sad derhjemme og kunne koncentrere mig om mine designs. Det glæder jeg mig til. Det skal være en glæde at have en virksomhed, og nu vil jeg genfinde glæden ved min forretning, fortæller hun og tilføjer, at hun vil savne kunderne i butikken.

- Det var været fantastisk at møde folk i butikken, og jeg har haft så meget positive kunder, og dem kommer jeg til at savne, siger Marlene Westergaard. Hun vil muligvis have en butik igen, når hendes børn på henholdsvis ti og 12 år bliver ældre, men først skal hun fokusere på den glæde, hun første gang fandt, da hun som 14-årig begyndte at designe smykker.

