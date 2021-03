- Vi er vanvittigt tilfredse, fortæller direktør Peter van A. Bjerke, der står i spidsen for Solamagic Scandinavia. Virksomheden er nemlig ved at udvide og har netop landet er særdeles tilfredstillende regnskab. Foto: Solamagic Scandinavia

Succesfirma udvider: Vil omsætte for 100 millioner om få år

Solamagic Scandinavia kan notere en fremgang i salget på knap 50 procent, og det vækker naturligvis glæde i Hørsholm-virksomheden, der har et mål om at omsætte for 100 millioner kroner i 2025.

Den aktuelle coronasituation har været god for salget af terrassevarmere til private, og det er en af grundende til, at virksomheden nu kan markere en vækst i salget på næsten 50 procent.

Hos Solamagic Scandinavia, der har hovedsæde på Slotsmarken i Hørsholm, er der nok at juble over i øjeblikket. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her