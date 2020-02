Succes: Dramatisk fald af tyverier på havn

- For nogle år siden fik vi sat massiv videoovervågning op på hele havnen, men det viste sig ikke at være nok. Derfor har vi klippet en række hække voldsomt ned og sat det, jeg kalder »stadionlys« op på udvalgte steder, så de nu er badet i lys efter mørkets frembrud, forklarer havnechefen i Frederiksborg Amts Avis fredag.

I flere år har antallet af tyverier fra køretøjer på Rungsted Havn ligget nogenlunde stabilt og kedeligt på omkring 40 anmeldelser om året. Men sidste år faldt antallet pludseligt dramatisk. I hele 2019 blev der anmeldt lige under 10 tyverier. Det er et fald på 75 procent, og havnechef Anders Söderberg er ikke i tvivl om årsagen:

