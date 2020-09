Liberal Alliance i Hørsholm har fået ny formand i Jes Holm (th), bestyrelsen er styrket og partiet har oplevet en lille medlemsfremgang. LA ser derfor optimistisk frem mod kommunalvalget næste år, hvor en anden nyhed er, at Jakob Nybo (tv) genopstiller som lokal spidskandidat. Foto: Lars Sandager Ramlow

Styrket LA går i offensiven: Vi trænger til et systemskifte

Hørsholm - 21. september 2020 kl. 20:18 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingsvalget i 2019 var en katastrofe for Liberal Alliance, der gik fra 13 til fire mandater, og den efterfølgende uro har mildt sagt heller ikke været gunstig for partiet, der i nogle meningsmålinger bliver sendt helt ud af Folketinget. Optimismen i LA i Hørsholm fejler dog ikke noget. Her ses fortrøsningsfuldt på fremtiden. Det fortæller Jes Holm, der den 1. juli blev valgt som ny lokalformand for partiet.

- Vi tror på, at der er et »marked« for vores politik her i Hørsholm. Til kommunalvalget i 2017 fik vi i alt 956 stemmer, hvilket sikrede et stort mandat, som Jakob Nybo har fyldt godt ud. Jakob genopstiller, og vi tror på, at der er potentiale til, at vi kan opnå to mandater ved valget til november 2021. Her på generalforsamlingen den 1. juli fik vi styrket vores bestyrelse med gode, engagerede folk, og vi har faktisk oplevet en lille medlemsfremgang. Derudover har vi fået lavet en ny hjemmeside, og vi er begyndt at blive langt mere aktive på de sociale medier. Det handler selvfølgelig om synlighed for vores synspunkter, påpeger Jes Holm.

Partileder på besøg At Hørsholm er en vigtig kommune for Liberal Alliance understreges også af, at partileder Alex Vanopslagh stiller op til et åbent arrangement i Trommen den 30. september, hvor alle er velkomne.

- Vi har stærkt fokus på kommunalvalget i 2021. Vi har nedsat en projektgruppe, der skal arbejde målrettet på, at vi får fremgang. I min optik trænger vi til et systemskifte i Hørsholm, og det kræver faktisk »kun«, at vi alt i alt får flyttet 2250 stemmer, hvilket svarer til tre mandater. Det bliver svært, men intet er umuligt, lyder det optimistisk fra Liberal Alliances enlige kommunalbestyrelsesmedlem, Jakob Nybo.

De i alt tre mandater, han taler om, ser han gerne gå til Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre:

- Vi er tre forskellige partier, men vi har det godt sammen både politisk og socialt. Som opposition er vores opgave at holde »magthaverne« i kort snor, og jeg kan i hvert fald sige, at borgmester Morten Slotved (K) aldrig tidligere har haft så flittig en opposition, siger Jakob Nybo.

I direkte forlængelse fortsætter han med en vurdering af »magthaverne« i Hørsholm - Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre:

Skidt samarbejde - Jeg synes, samarbejdet fungerer dårligt og anstrengt. Det er vist ingen hemmelighed. Men jeg prøver at holde øjet på bolden, og Liberal Alliance forsøger at byde ind med gode forslag, der kan gøre Hørsholm til en bedre kommune at bo og arbejde i. Faktisk får vi en del ting igennem. Det kan oftest ikke ses direkte, men vi får det ved at gøre vores idéer til andres.

Jakob Nybo smiler bredt - og i samme åndedrag nævner han også, at han faktisk samarbejder med flere af »magthaverne« - eksempelvis den konservative Jan Klit. LA's medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse lægger dog ikke skjul på, at han er ærgerlig over, at partiet ikke længere er med i budgetforhandlingerne:

- Igen i år kom jeg til forhandlingsbordet med et budgetforslag i balance, fyldt med god, fornuftig borgerlig politik, og hvor vi i stedet for den forventlige skatteforhøjelse faktisk kunne sætte skatten lidt ned samtidig med, at vi kunne genopbygge den kommunale kasse, som borgmesteren efterhånden har tømt. Du spørger så, hvordan det kan lade sige gøre? Det er faktisk ikke så svært. Kigger man på Hørsholms samlede budget, så er der masser af penge i systemet. Det kræver blot, at der prioriteres anderledes.

Men vil det ikke udhule velfærden, spørger avisen:

- Nej. Ikke hvis vi holder fokus på kommunens kerneopgaver og skærer ned på bureaukratiet, nogle af de dyre konsulenter og de selvopfundne opgaver. Så er det faktisk muligt at vi i Hørsholm - lidt populært sagt - kan leve som konger og dronninger. Men det kræver, at der bliver ført borgerlig politik, vurderer Jakob Nybo.

På udkig efter kandidater Jes Holm sidder ved siden af og nikker, inden han byder ind:

- Her i uge 39 mødes vi igen i bestyrelsen for at planlægge valgkampen, der sådan set er i fuld gang. Vi skal have planlagt et opstillingsmøde, og i den forbindelse kan jeg da sige, at vi er på udkig efter gode, liberale kandidater, der som os har lyst til at udvikle Hørsholm i en bedre retning og til en rigere, friere og mere menneskelig kommune. Det er der brug for, og derfor er LA gået i offensiven. Som jeg sagde tidligere: Jeg tror på, at der er et »marked« for vores politik. Jeg tror på, at der i Hørsholm er en række borgerlige vælgere, der ønsker kommunen ført i en anden retning. Ligesom Jakob mener jeg, at der brug for et systemskifte, siger LA-formanden.