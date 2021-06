Studenterne fra Rungsted: Et snit over 12 og nul procent fravær

Se billedserie Studenterne fra Rungsted Gymnasium springer ud fredag, hvor lyden af dyttende vogne blander sig med lykønskninger. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Rungsted Gymnasium sender fredag sine nyudklækkede studenter ud i verden, og én af dem har faktisk præsteret at få et snit over 12 med nul procent fravær.

Hørsholm - 25. juni 2021

Studenterne fra Rungsted Gymnasium springer ud fredag, hvor lyden af dyttende vogne blander sig med lykønskninger.

Blandt de nyudklækkede studenter er Mathilde Baudry fra 3.C, der har præsteret det nærmest umulige. Ikke nok med at hun har en fraværsprocent på nul, har hun fået et snit på 11.9, der - hvis man ganger det - ender på 12,3.

- Kæmpe »nerd«, udbryder hun først med et højt grin, da Frederiksborg Amts Avis spørger hende, hvordan man ender med et eksamensbevis af den kaliber.

- Man skal bare have det for dårligt med at pjække til nogensinde at overveje det, og så kommer man bare hver dag. Det har aldrig føltes som en mulighed at blive væk, fortæller hun og bemærker, at hun heller aldrig pjækkede i folkeskolen. Som bevis på sin præstation holder hun nu to store buketter i favnen. (Artiklen fortsætter under billedet)

Mathilde Baudry fra 3.C har præsteret det nærmest umulige. Ikke nok med at hun har en fraværsprocent på nul, hun har fået et snit på 11.9, der, hvis man ganger det, ender på 12,3. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Det føles virkelig fedt. Det var aldrig en plan, at jeg skulle have nul procent fravær. Det er rart at blive anerkendt, når man har arbejdet så hårdt de sidste tre år, lyder det yderligere fra Mathilde Baudry, inden hun skal fotograferes og finder vej mod studentervognen.

Flotte karakterer Mathilde Baudry er dog ikke den eneste, der har fået høje karakterer på Rungsted Gymnasium. Hele syv elever kan i år gange deres snit, så det ender på mere end 12, der ellers er den højeste karakter.

Det drejer sig om Mathilde Baudry, Ida Amalie Carlsen, Felice Basbøll, Sophie Frederikke Ledertoug, Christian Alberto Rodriguez Slente, Jasmin Torreck Ingvardsen og Frederik Sander Butler.

Derudover har gymnasiet 65 elever med 10 eller 10 derover i karaktergennemsnit. Karaktergennemsnittet ender således på 8,2 i 2021, hvor det lå på 7,8 sidste år.

Om at blive student i en corona-tid Da rektor Ruth Kirkegaard tager ordet til studenternes translokation, gør hun opmærksom på, at meget har været som aldrig før gennem de nye studenters tid på Rungsted Gymnasium.

- Vi lærte helt nye ord som smittetal, nedlukning, PCR, og test på 4. og 6 dag og Rungsted Gymnasium blev virtuelt - og vi skrev masser af forældre-breve. Aldrig har vi skrevet så meget til jer forældre, siger hun til de fremmødte forældres morskab, inden hun fortsætter henvendt til studenterne:

- På denne del af rejsen har I vist helt nye sider af jer selv. I har vist en helt utrolig modenhed, fleksibilitet og stor ansvarlighed. I har lyttet til retningslinjer, I har indordnet jer, I har måtte se ting blive aflyst gang på gang. På den del af rejsen har I vist os, hvad fællesskabet betyder, når man er under pres. Fællesskabet blev jeres drivkraft, fællesskabet sørgede for I kunne levere fagligt, fællesskabet gav jer vinger til at komme igennem en vanskelig tid, siger hun og studenterne nikker.

Kort efter modtager de deres studenterbeviser og sætter kursen mod vogntur, sommerferie og et nyt kapitel i livet. Hvis du klikker på billedet i toppen af artiklen, kan du se en stor billedserie fra fredagens translokation.

