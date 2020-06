Studenterne, der ikke er studenter, bliver fejret

Se billedserie Torsdag morgen kunne Rungsted Gymnnasium fejrer årets første studenter, der grundet corona ikke helt er studenter endnu. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Hørsholm - 11. juni 2020 kl. 11:13 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med studenterhuer solidt plantet på hovedet og glas med champagne i hånden ligner det til forveksling, at de unge mennesker fra Rungsted Gymnasium er blevet studenter.

Mange har nemlig netop afsluttet den sidste eksamen, og forældre og familie er taget til gymnasiet på Stadion Allé i Rungsted for at fejre dem. Én af dem er Frederik Wagner. Han er bare ikke student endnu.

Officielt bliver årets studenter først studenter den 22. juni, men på grund af aflyste eksamener har de første allerede nu gennemført alt, hvad gymnasiet kræver af dem. Deres sidste eksamener er klaret, og al undervisning er overstået.

Det eneste, der nu mangler, er de sidste årskarakterer, men det kan man ikke vente på, fortæller Frederik Wagner, der som den første i år blev færdig med sin sidste eksamen på Rungsted Gymnasium.

- Når man er færdig med sidste eksamen, så må man tage huen på. Jeg går ikke ud fra, at jeg pludselig har dumpet et eller andet fag i årskarakter, så jeg ser mig selv som student, fortæller Frederik Wagner, inden han fortsætter:

- Jeg glæder mig til at få festerne i gang og nyde det hele. Vi har glædet os helt vildt. Først var vi bange for, at vi ikke skulle køre vogn, men det skal vi, og festerne venter, så nu er det bare på med huen. Jeg synes godt, man må tyvstarte lidt, fortæller han med et smil.

Rektor: Vi skal tænke på eleverne

Spørger man rektor Ruth Kirkegård, er det på sin plads at fejre eleverne, men hun understreger samtidig, at Rungsted Gymnasium ikke fejrer sine studenter, før de rent faktisk er blevet studenter. Selvom de unge tager forskud på glæderne, vil man på Rungsted Gymnasium først fejre de nyudklækkede studenter den 22. juni.

Alligevel er der gjort lidt ud af dagen på gymnasiet, for Ruth Kirkegård ved godt, at den sidste eksamen er noget helt særligt for de unge mennesker.

- Det er en helt særligt situation i år. Vores elever bliver først først studenter den 22. juni, men i dag fejrer vi deres sidste eksamen. For eleverne er det ekstremt vigtigt, at vi markerer, at de har klaret deres sidste eksamen. Det har vi altid gjort tidligere, og hvis man skal gøre noget for eleverne lige nu, så er det at holde fast i nogle af de ting, som rent faktisk kan lade sig gøre, lyder det fra rektoren, inden hun indskyder:

- Det er også derfor, at vi inviterer familierne. Det er ikke kun studenterne, der er gået glip af studentertiden, det er også deres familier. De har ikke fået de traditioner, som de plejer, og de har fulgt med på sidelinjen i tre år, så de skal også have lov til at komme herop og være med til at fejre den sidste eksamen, fortæller hun.

Rektor Ruth Kirkegård forklarer samtidig, at Rungsted Gymnasium har gjort sig umage for at imødekomme elverne og familiernes ønske om en fejring, selvom tiden kræver særlige tiltag.

Der er indført særlige restriktioner på Rungsted Gymnasium, så fejringen af de unge menneskers sidste eksamen ikke fører til smittespredning.

Derfor har hver elev fået lov til at invitere fem familiemedlemmer, der har mulighed for at fejre den sidste eksamen ved et bord ude foran gymnasiet. Hver familie kan have et bord i tyve minutter, og bordene sprittes af mellem hver fejring.

Må huen komme på? Til spørgsmålet om hvad gymnasiet mener om de hueklædte studenter, der endnu ikke er studenter, fortæller Ruth Kirkegård, at det er de unges eget valg.

- Det er elevernes egne huer, og de bestemmer selv, hvornår de tager den på. Jeg vil tro, at mange gerne vil markere deres sidste eksamen med at sætte en hue på hovedet, men vi fejrer ikke, at de er studenter. Vi fejrer deres sidste eksamen. Det er en anderledes tid, og vi skal prøve at gøre det så godt for eleverne som muligt, forklarer hun.

Omkring hende sidder flere familier ved hver deres bord. Der holdes pæn afstand, og de forlader kun bordene for at tage billeder i skyggen under træerne.

Lyden af glas, der rammer glas, fylder luften, og selvom klokken kun er lidt i ni, popper propper. Den behagelige stemning brydes for en stund af brølet fra en sportsvogn i millionklassen, som en eller anden har parkeret foran gymnasiet. Bilen starter med et øredøvende spektakel til følge, den kører hurtigt væk, og kort efter er det atter lyden af lykønskninger og klirrende champagneglas, der fylder luften.

De unge mennesker smiler, deres familier smiler også og solen skinner på de første studenter, der endda snart kan fejre, at de er blevet studenter.