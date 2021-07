Strømafbrydelser sender hundredvis af gæster hjem: Det må bare ikke ske

Se billedserie Hos Mash på Rungsted Havn har de tre gange måtte tømme en fyldt restaurant for gæster, da strømmen pludselig gik. Nu glæder de sig over, at problemet skulle være løst. Foto: Morten Timm

Tre gange har Mash måtte tømme en udsolgt restaurant for gæster. Mash-ejer er bekymret for, at folk mister tillid og bliver væk

Hørsholm - 02. juli 2021 kl. 17:02 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Et uheld kommer sjældent alene. Det kan de tale med om på Rungsted Havn efter flere og timelange strømafbrydelser over de sidste uger. En situation som har lammet flere af de erhvervsdrivende.

Hos Mash har de tre gange måttet lukke en fuldt booket restaurant ned og sende 150 mennesker hjem på tom mave.

"Det må bare ikke ske," siger Mikkel Glahn, partner og ejer af Mash-kæden, og fortsætter:

"Vi var lige kommet i gang efter coronanedlukningen og havde fået en fantastisk start - så kommer det her. På det mest uheldige tidspunkt og alle tre gange, hvor vi havde allermest travlt."

Uden strøm, ingen udluftning og så man kan hverken opholde sig i køkkenet eller foretage sig noget.

Folk begynder jo at tvivle Mash-ejeren oplyser, at tabet af tre udsolgte aftener ikke kan hentes ind den næste dag, ligesom det er meget frustrerende at skuffe så mange gæster, der ikke bare kan gå ud og finde en ny løsning for deres aften og selskab.

Samtidig er der stor bekymring om den tvivl og den snak hos lokalbefolkningen, som strømafbrydelse har udløst, fortæller Mikkel Glahn.

"Det værste er, hvis der hos folk opstår usikkerhed om, at det kan ske igen og man så holder sig væk. Den tvivl har hverken Mash eller havnens andre restaurationer brug for nu," understreger han.

"Vi er der for at sikre en gæsteoplevelse og tjene penge, men vi kan ikke lave forretning uden strøm," påpeger Mikkel Glahn. (Artiklen fortsætter under foto...)

Det har store konsekvenser for en restaurant, når strømmen går. Værst er nok den mistede tillid fra folk, der måske ikke vælger Rungsted Havn næste gang, de skal ud at spise, hvis strømmen hele tiden går, lyder det fra Mash-partner og ejer Mikkel Glahn. Foto: Kenn Thomsen

Derfor glæder Mash-ejeren sig over, at både årsagen til strømafbrydelserne er fundet - og der er lavet en løsning, så det ikke vil ske igen.

"Vi er nu blev garanteret, at det ikke sker mere," kommer det med lettelse fra Mikkel Glahn.

Ikke gearet til strømbehovet Havnemester Anders Söderberg har fuld forståelse for de erhvervsdrivende frustrationer over strømafbrydelserne, som kort fortalt skyldes overbelastning af havnens elsystem. Spidsbelastninger der har forårsaget, at sikringerne er sprunget.

"Vi har med det samme haft Radius ude, og de har kunne konstatere at dele af havnens strømforsyning er underdimensioneret og ikke tilpasset i takt med havnen er vokset og strømbehovet er steget," oplyser Anders Söderberg.

Til havnens egen overraskelse er det også konstateret, at transformerstationen ved havnekontoret faktisk også forsyner både Circle K og en rederi-virksomhed på den anden side af Strandvejen samt boligerne i Ewalds Have med strøm.

"Det vidste vi ikke, og det er også medvirkende til, at sikringerne bliver spændt til bristepunktet," siger havnemesteren.

Opgradering på vej Han forklarer, at Radius allerede nu har gennemført en midlertid løsning, hvor strømforbruget på havnen fordeles på flere kredse, så man undgå at belaste sikringerne.

"Derefter bliver vi opgraderet med endnu en transformerstation ude omkring Mash," oplyser Anders Söderberg, der krydser nu fingre for, at problemet er løst og der ikke sker flere strømafbrydelser.

Også hos Kajens Fisk og Vildt gik de forleden glip af en hel frokostservering og har måttet tilkalde montør til deres kølekompressorer, der satte ud. (Artiklen fortsætter under foto...)

Hos Kajens Fisk & Vildt har de også stået i store problemer under strømafbrydelserne. Foto: Morten Timm

"Vi har heller ikke kunne tage imod dankort, og det værste har været, når strømmen gik lige i aftenrykket," siger Casper Reiche, medejer af Kajens Fisk & Vildt.

Ros for indsats Midt i de håbløse situationer uden strøm er der dog stor ros fra både Mash og Kajens Fisk & Vildt til havnemester Anders Söderberg for meget hurtig at sætte himmel og jord i bevægelse for at få det løst.

"Det ansvar har han løftet fantastisk," er de enige om.

Radius har foreløbig løst strømproblemet på Rungsted Havn ved at fordele belastningen på flere strømkredse. Senere skal der etableres en ny og ekstra transformerstation på havnen. Foto: Morten Timm

