Strid om buslommer fortsætter: Ekstern rådgiver sat på sagen

Efter flere måneders ballade over, hvor to kommende buslommer på Sjælsmarkvej skal placeres, har Miljø- og Planlægningsudvalget besluttet, at en ekstern rådgiver skal se på sagen.

Hørsholm - 06. april 2021

Der er fortsat delte meninger om, hvor de kommende buslommer på Sjælsmarkvej, som primært skal bruges af efterskoleelever fra Sportsefterskolen Sjælsølund, skal placeres. Derfor skal en ekstern rådgiver nu se på sagen. Det fremgår af referatet for det seneste møde i Miljø- og Planlægningsudvalget.

For i starten af februar stod lodsejer Hanne Lis Rye frem i Frederiksborg Amts Avis med en kritik af placeringen af den ene af de kommende buslommer, der stod til at skulle placeres på det forreste stykke af hendes grund. Hun kom i stedet med et alternativt forslag til placering af buslommen, og det fik flere politikere til at gå ind i sagen, der nu er endt på dagsordenen hos Miljø- og Planlægningsudvalget.

- Vi vil jo rigtig gerne lande en løsning, som kan imødekomme alle. Men det er rigtig svært. For det alternative forslag, Hanne Lis Rye er kommet med, vil genere to andre lodsejere, så det er ikke en løsning, de to andre lodsejere er interesserede i. Men vi prøver virkelig at vende hvert et strå for at tilgodese flest muligt, så nu får vi en ekstern rådgiver til at se på sagen for at give den et sidste skud, inden vi træffer en beslutning, siger Jan Klit (K).

En justeret plan Formanden fortæller desuden, at kommunen nu har justeret på den oprindelige plan for etableringen af buslommen på den forreste del af lodsejer Hanne Lis Ryes grund. Det betyder, at hvis den eksterne rådgiver vurderer, at den oprindelige placering foran Hanne Lis Ryes grund er den mest hensigtsmæssige, så kan buslommen etableres, uden at kommunen er nødt til at ekspropriere den forreste del af Hanne Lis Ryes grund.

- Med den nye løsning så behøver vi heldigvis ikke at ekspropriere en del af Hannes grund. Etableringen af buslommen bliver meget mindre indgribende, og vi kan også bevare alt det grønne, så den nye etableringsplan er meget mindre indgribende, end hvad der først var lagt op til, siger udvalgsformanden og fortsætter:

- Det bliver stadig en buslomme, men med den nye løsning bliver det en mindre lomme som kræver en støttemur, fordi der er en skrænt ned mod Hannes grund. Der kommer også til at være noget begroning af en art op ad støttemuren, så der ikke bliver noget indblik og indsigt, så jeg synes faktisk, at det er en fin løsning. Derfor ville det selvfølgelig stadig være federe, hvis vi kunne lande en løsning, som slet ikke generer nogen. Det tror jeg ikke, at vi kan, men vi prøver, siger Jan Klit.

V: Alle skal inddrages I starten af marts kom Venstre med et initiativretsforslag, hvor partiet foreslog, at alternative løsninger til placering af cykelstil og buslommer på Sjælsmarkvej skulle på dagsordenen på udvalgsmødet i Miljø- og Planlægningsudvalget 25. marts. Derfor vækker det glæde hos Venstres repræsentant i Miljø- og Planlægningsudvalget, at en ekstern rådgiver nu er sat på sagen.

- Jeg synes, det er fint, at man vender mulighederne, og at man sikrer sig, at man finder den bedste løsning, og at man også inddrager de forskellige lodsejere på Sjælsmarkvej. Ikke kun en, men alle dem, der bliver berørt af de kommende buslommer, siger Anne Ehrenreich.

Det fremgår af referatet for Miljø- og Planlægningsudvalgets møde, at anlægsopgaven på Sjælsmarkvej vil komme i udbud i juli måned, mens selve anlægsarbejdet er sat til at blive igangsat i september 2021.

