Indbrudstyvene har haft travlt i weekenden, hvor der er blevet anmeldt otte indbrud alene i Hørsholm. Foto: Lars Sandager Ramlow

Stribe af indbrud i weekenden

Indbrudstyvene har haft travlt i weekenden, hvor der er blevet anmeldt otte indbrud alene i Hørsholm.

Hørsholm - 12. oktober 2020 kl. 12:05 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Endnu en gang har indbrudstyvene haft en travl weekend, og fra Hørsholm alene har Nordsjællands Politi modtaget otte anmeldelser om indbrud.

Særligt fredag har tyvene haft travlt. Her er der registreret hele fem indbrud, hvoraf i hvert fald de fire fandt sted om formiddagen.

Travl formiddag Fredag formiddag kom den første anmeldelse. Den drejede sig om et indbrud på Constantiavej på Rungsted Kyst samme formiddag, hvor en eller flere gerningsmænd brød et soveværelsesvindue til et hus op, hvorefter der blev stjålet smykker fra hjemmet.

Senere samme formiddag fandt to lignende indbrud sted på Fasanvej i Hørsholm, hvor vinduer ligeledes blev brudt op. Ved det ene af de to indbrud blev der stjålet smykker ligesom på Constantiavej.

På Fuglemosevænge i Hørsholm fandt et fjerde indbrud sted fredag formiddag, og her blev en terrassedør brudt op, hvorefter der blev stjålet både kontanter og smykker.

Fredagens femte indbrud fandt sted på Valdemarsvej på Rungsted Kyst. Her blev et soveværelsesvinde igen brudt op, hvorefter der var adgang til hjemmet. Det vides endnu ikke, hvad der blev stjålet ved indbruddet, ligesom det ikke vides, om indbruddet fandt sted samme formiddag. Politiet oplyser i døgnrapporten, at indbruddet har fundet sted mellem klokken 8.00 og 16.00, så det kan tyde på, at tyve ligeledes har været forbi i løbet af fredag formiddag.

Vinduer brudt op Natten til lørdag klokken 03.33 blev der begået et indbrud i en lejlighed ved Opnæsgård i Hørsholm, hvor vinduet til et soveværelse blev knust. Nordsjællands Politi oplyser, at værktøjet, der blev brugt ved indbruddet, muligvis var en sten.

Lørdag aften fandt et indbrud sted på Folehavevej i Hørsholm. Her blev en mulig gerningsmand set, og han beskrives som værende en mand iført lys hue, lys jakke, sorte handsker, lyse bukser, mørkt bælte, og lyse og sorte sko med refleks på hælen.

Weekendens sidste indbrud fandt ligeledes sted i en lejlighed ved Opnæsgård. Her blev en rude til et soveværelse igen knust, hvorefter der var adgang til lejligheden.

Det oplyser Nordsjællands Politi mandag formiddag.