Stressede unge tilbydes psykolog

- Jeg er glad for, at vi med Anonym Ungerådgivning i endnu højere grad har mulighed for at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt kommunens unge. Det er et vigtigt fokusområde for os i Sundhedsudvalget. Vi håber, at borgerne i Hørsholm Kommune vil være med til at sprede budskabet, så det kan nå ud til så mange som muligt, lyder det fra Svend Erik Christiansen, der er formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune. Arkivfoto