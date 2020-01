550 interesserede unge mennesker og deres forældre mødte torsdag aften frem til en fuldt pakket og stemningsfuld Fællessal på Rungsted Gymnasium.

Stort fremmøde til orienteringsaften på Rungsted Gymnasium

Hørsholm - 18. januar 2020 kl. 08:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

550 interesserede unge mennesker og deres forældre mødte torsdag aften frem til en tætpakket og stemningsfuld Fællessal på Rungsted Gymnasium.

Her førte elevværterne med sikker hånd gæsterne igennem programmet, en aften der var præget af, at det var de nuværende elever, der på dygtigste vis styrede aftenen og præsenterede deres skole for de kommende elever.

Programmet bestod først af rektors tale, som havde fokus på det globale verdensborgerskab, som man får med oveni studenterhuen, hvis man vælger at tage sin studentereksamen på Rungsted Gymnasium. Eleverne fortalte også om deres globale studierejser, idet 44 elever var hjemvendt fra Ghana dagen før, og 32 andre elever var hjemvendt fra Indien tidligere på dagen. Eleverne fortalte om, hvad det betød for dem fagligt og menneskeligt at rejse ud i verden til samarbejdsskolerne.

Dernæst var der livlig performancedans udført af 70 idrætselever til dunkende rytmer, og de fik nok aftenens største bifald. Bagefter præsenterede ti elever klubberne på skolen - fra skakklub til eventudvalg - hvorefter skolens lærerband fyrede den af med »Love Will Keep Us Together«, og hvor en ny præsentationsfilm med det globale, sociale og udfordrende i centrum fik premiere - og stor applaus.

Der blev også vist en video fra Ghana, hvor 44 elever kunne vise klip fra indvielsen af den skolebus, som de 800 elever på Rungsted Gymnasium har samlet ind til og betalt for. Ligeledes blev der vist film fra det årlige langrends-idrætsforløb i Norge med idræt B-holdet. De 13 studieretninger blev også præsenteret, og her kunne kommende elever og forældre gå ud og møde nuværende elever og lærere og få særligt indblik i de enkelte studieretninger.

Endelig blev der lagt vægt på overgangen til gymnasiet, at nye elever bliver taget godt imod af skolens elevambassadører, som altid er klædt i røde t-shirts, og at skolen arrangerer hele to introforløb, først i august og siden i november måned, når eleverne starter i de endelige klasser.

- Vi glæder os over det store fremmøde i går. Jeg synes, vi har nogle helt unikke globale tilbud på Rungsted Gymnasium, som vi her kunne præsentere for vores kommende elever. Jeg forstår godt, at kommende elever kan være i tvivl om, hvad de skal vælge efter 9. eller 10. klasse, og det er min oplevelse, at de unge gør et stort og seriøst arbejde for at blive klogere på, hvor de helst vil tilbringe de næste tre år, lyder det fra gymnasiets rektor Ruth Kirkegaard.

Eleverne følger også skolerne på de sociale medier, men det er for Ruth Kirkegaard dejligt, at så mange elever og forældre også kommer ud på skolerne og møder eleverne og hører, hvordan de oplever deres skole, fortæller hun, inden hun anbefaler, at kommende elever - hvis de stadig er i tvivl - tilmelder sig en besøgsdag, hvor man følger undervisningen i en hel skolehverdag.

Derudover var Aryan og Parth, der er udvekslingsstuderende fra Pune i Indien og går i 2c og 2vb, også mødt frem til Rungsted Gymnasiums orienteringsaften.

De fortalte om, hvad den største forskel er på at gå i skole i Indien og gymnasiet i Hørsholm.

- Vi går på Rungsted Gymnasiums venskabsskole i Indien. Den største forskel mellem skolerne og andet er kulturen og den måde undervisningen foregår på. I Danmark er det mere åbent og mindre strengt, hvilket vi synes er godt, fortalte de to udvekslingsstuderende.