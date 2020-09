Stort flertal indgår budgetforlig: Så meget stiger skatten

Skatten stiger til 23,7 procent

Indholdet i budgetaftalen for 2021-2024 bliver først præsenteret ved et pressemøde torsdag, men Ugebladet kan nu løfte sløret for, at det helt som forventet bliver med en indbygget skattestigning.

Ifølge Ugebladets oplysninger betyder aftalen, at skatten i Hørsholm stiger med 0,5 procentpoint fra 2021, sådan at kommuneskatten går fra de nuværende 23,2 procent til 23,7.

For en gennemsnitshusstand i Hørsholm svarer det rundt regnet til 300 kroner om måneden.