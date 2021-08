Store protester mod placering af rensningsanlæg: Hvad skal der ske?

Se billedserie Det er her på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej, at Novafos muligvis vil opføre et stort renseanlæg, der skal erstatte flere gamle renseanlæg i Allerød, Rudersdal, Furesø og Hørsholm Kommune. Nu er der også andre placeringer i spil. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Spildevandsselskabet Novafos og Hørsholm Kommune retter i disse dage blikket mod alternative placeringer af det mulige fælleskommunale renseanlæg, der tidligere har været forslået midt i et landområde i Hørsholm

Hørsholm - 24. august 2021 kl. 08:48 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

En række alternative placeringer af et muligt kommende fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm er blevet foreslået, efter Novafos' indledende screening pegede på en placering ved Agiltevej i Hørsholm.

Den oprindeligt foreslåede placering har fået en række naboer til at protestere, blandt andet fordi området i dag fremstår naturskønt og ikke er velegnet til tung trafik. Samtidig har naboerne efterlyst en mere dybdegående undersøgelse af planerne for området, da man mener, at der må kunne findes en bedre placering - hvis anlægget da overhovedet er en god ide.

Torsdag var der temamøde om det nye renseanlæg, hvor mange utilfredse naboer mødte op.

Det er i den forbindelse særligt »Borgergruppen mod det nye renseanlæg«, der har været ude med kritik, mens flere politikere også har langet ud efter planerne.

Det har fået en række politikere, herunder borgmester Morten Slotved (K) og viceborgmester Henrik Klitgaard (R), til at foreslå, at man kigger på alternative placeringer, og det er et arbejde, som det fælleskommunale spildevandsselskab Novafos har taget på sig.

For og imod Novafos er nu kommet med fem alternative placeringer, der nu skal behandles politisk. Det fortæller Carsten Nystrup, der er direktør i spildevandsselskabet.

- Vi har lavet for-og-imod-argumenter for seks lokaliteter, som det politiske niveau i Hørsholm nu kan forholde sig til. Det er lavet på et overordnet niveau, så politikerne kan indsnævre feltet, og beslutte om man skal se nærmere på nogle af de lokaliteter. Det er klart, at den lokalitet, hvor vi har lavet en købsaftale, vil være med i oplægget, og så skal vi bruge noget tid sammen med politikerne på at få afklaret, hvad der vejer tungest, fortæller han og fortsætter:

- Vi har lavet en oprindelig screening, hvor der var en mulighed, og det er den, vi er i færd med at købe, men vi er med på at tage en omgang mere og kigge på vores parametre. Vi kan blandt andet se på, om lokaliteter, der tidligere er faldet på ét parameter, stadig skal falde på det givne parameter, siger han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Carsten Nystrup, direktør for Novafos, fortæller, at det nu er op til politikerne at vurdere, hvilke lokaliteter der kan komme i spil i forbindelse med et kommende fælleskommunalt renseanlæg

Som eksempel kan her nævnes én af de i alt seks placeringer, nemlig Sjælsmark Kaserne. Kasernen blev oprindelig dømt ude, da området er omfattet af en fredning, men både borgmesteren og viceborgmesteren har tidligere peget på, at man muligvis kunne dispensere for den fredning.

De resterende fire placeringer - som ikke indbefatter Agiltevej og Sjælsmark Kaserne - er Askehavegård på Grønnegade 51 i Hørsholm, ved det eksisterende Usserød Renseanlæg på Håndværkersvinget 2 i Hørsholm, Syd for Elleslettegårdsvej i Rudersdal Kommune og ved Sjælsø Renseanlæg i Birkerød.

Den politiske behandling fortsætter En enig Kommunalbestyrelse besluttede den 28. juni 2021 at sende planen for renseanlægget tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget for at blive behandlet igen. Beslutningen blev truffet efter en orientering om Novafos' planer, hvor flere borgere var mødt frem for at stille spørgsmål angående planerne, der fik en hård medfart. Til mødet bad Hans Laugesen (R), Svend Erik Christiansen (S), Glen Madsen (DF) og Anne Ehrenreich (V) om en undersøgelse af alle forhold, herunder alternative placeringer, før man træffer en beslutning. Det bakkede den samlede kommunalbestyrelse op om.

Torsdag i denne uge skal Miljø- og planlægningsudvalget se på sagen igen, og her skal man blandt tage stilling til, hvilke lokaliteter Novafos i samarbejde med kommunens administration skal fortsætte med at analysere fordele og ulemper i forhold til, ligesom man skal se på, om de fem alternative lokaliteter skal indgå på lige fod med området ved Agiltevej i en kommende miljøvurdering. Eventuelle beslutninger fra mødet torsdag er dog ikke bindende, da de først skal gennem Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Af dagsordenen til det kommende møde fremgår det desuden, hvor mange ressourcer der i skrivende stund er blevet brugt på arbejdet. Her viser det sig, at medarbejdere fra Hørsholm Kommune allerede på nuværende tidspunkt har brugt 1250 timer på arbejdet, mens Novafos har brugt 5,2 millioner kroner, hvoraf Hørsholm Kommune betaler en fjerdedel.

