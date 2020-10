Store indflytningsdag: Lejere klar til 22 nye almene boliger

For omkring 36 personer står på spring til at flytte ind de 22 nye almene boliger, der er meldt indflytningsklar fra i dag fredag 30. oktober. Kun tre af 22 boliger er ikke lejet ud, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

"Det er glædeligt, at vi nu er i mål med de almene boliger på Møllevænget. De er opført som rækkehuse med to-rums og tre-rums boliger, henholdsvis 11 boliger på 51 m² og 11 boliger på 88 m², og næsten alle boliger er allerede lejet ud. Det fortæller mig, at der har været et tydeligt behov for boligerne," siger Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget.