Stor måling af tryghed: Her er folk mest bange for at gå

Kokkedal Station er kommunens mest utrygge sted, og Hørsholms borgere er generelt motiverede for at nedbringe mængden af indbrud. Det viser en stor undersøgelse, som Bo Trygt-samarbejdet i Hørsholm Kommune står bag.

I Hørsholm Kommune føler mange sig utrygge ved at færdes på Kokkedal Station. Det viser en stor undersøgelse, eller tryghedsmåling, som er blevet foretaget i forbindelse med Hørsholm Kommunes indtræden i samarbejdet Bo Trygt. I undersøgelsen, der er sendt ud til 6000 borgere via e-boks, har næsten 1500 borgere svaret, og af svarene fremgår det, at hele 45 procent føler sig utrygge ved at færdes på Kokkedal Station.

- Det er et voldsomt tal, der viser, at det er den helt rigtige beslutning at arbejde med trygheden på Kokkedal Station. Vi har lavet en lang række tiltag som øget videoovervågning, Vi har skåret beplantningen ned, skaffet mere belysning, politiet er blevet mere opmærksomme på området, og vi har holdt møder med DSB, fortæller Jan H. Klit (K), der udover at være formand for Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune er formand for kommunens tryghedsudvalg.

Station har fået et dårligt ry Jan H. Klit (K) fortæller samtidig, at der egentlig ikke er mere kriminalitet på Kokkedal Station end på kommunens andre stationer, men at tryghed opleves subjektivt, hvorfor en oplevelse af tryghed ikke nødvendigvis er udtryk for en særlig grad af utryghedsskabende adfærd såsom kriminalitet.

- Hvis først en station får et særligt omdømme, er det svært at komme af med igen, fordi renomméet bliver selvforstærkende. Rungsted Station har ikke samme omdømme, men kigger man statistisk på det, er der mere kriminalitet samlet set. Alligevel er der ikke nogen, der frygter Rungsted Station. Det er bemærkelsesværdigt, lyder det fra udvalgsformand Jan H. Klit (K), der samtidig peger på, at der skal en markant ændring af Kokkedal Station til, før man kan ændre stationens omdømme.

Jan H. Klit (K) fortæller, at der egentlig ikke er mere kriminalitet på Kokkedal Station end på kommunens andre stationer, men at tryghed opleves subjektiv. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Forskning i tryghedsskabende tiltag viser, at man behøver de helt store greb, hvis man vil ændre trygheden i et område. Uanset hvor mange mindre tiltag vi laver på Kokkedal Station, ændrer det ikke fortællingen. Hvis man vil ændre fortællingen én gang for alle, må man også ændre området radikalt, siger han og fortsætter:

- Der er allerede blevet gjort meget, men det helt store hovedgreb bliver at skabe nogle andre aktiviteter dernede, end der har været i mange årtier. Boliger, seniorboliger, friplejehjem, kollegieboliger, butikker, caféer vil skabe et helt andet liv i området, og det vil skabe et andet incitament til at tage ophold i området, der vil indbyde mindre til utryghedsskabende adfærd, lyder det fra udvalgsformanden. Undersøgelsen peger også på, at mange er utrygge ved at færdes på banestier og mørke stier. Dog føler borgerne i Hørsholm sig generelt trygge ved at ved at gå alene i det område, de bor i, efter mørkets frembrud.

Indbrud skaber utryghed for Hørsholms borgere Hørsholm Kommune er samtidig en af de kommuner i Danmark, hvor der er flest indbrud per indbygger, og derfor er det ikke overraskende indbrud, der skaber utryghed i Hørsholm. Faktisk havde Hørsholm Kommune i 2020 dobbelt så mange indbrud, som der er registreret på landsplan.

I forlængelse heraf tegner der sig i tryghedsmålingen et billede af, at Hørsholm-borgere er mere bekymrede og utrygge i forhold til at få indbrud, end man er det i resten af landet. Det er blandt andet derfor, at Bo Trygt, der er et samarbejde mellem TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius, Det Kriminalpræventive Råd og i det her tilfælge Hørsholm Kommune, blev etableret i første omgang.

Af svarene fra de præcis 1498 Hørsholmborgere, der har deltaget i undersøgelsen, kan man desuden udlede, at husejere i Hørsholm gør meget for at forebygge indbrud, og samtidig er mange motiverede for at gøre endnu mere.

Nærmere bestemt svarer 36 procent af de adspurgte, at de gerne vil gøre mere for at nedbringe antallet af indbrud, og det tal ligger kun på 20 procent på landsplan. Undersøgelsen viser også, at 42 procent af de adspurgte er med i nabohjælp mod 30 procent på landsplan.

- Vi er glade for at se, at mange Hørsholmborgere gør en masse såsom at installere alarmer og være med i nabohjælp, lyder det i den forbindelse fra Jan H. Klit.

Det kan du selv gøre Selvom der er et højt sikrings-niveau i Hørsholm, og mange borgere er mere opmærksomme på at forebygge indbrud, end det er tilfældet på landsplan, kan der stadig gøres meget mere. Eksempelvis har det stor betydning at optimere områderne omkring boligen og sikre boligen med forskellige tiltag.

Hørsholm Kommune tilbyder i samarbejde med Nordsjællands politi tryghedsvandringer, som er en gåtur rundt i et boligområde, hvor politiet, en relevant fagperson og Bo Trygts projektleder deltager.

Her observerer deltagerne et område og finder i fællesskab løsninger på konkrete problemstillinger. Det er også muligt at få en Bo Trygt Forebyggelsesekspert ud til oplæg for eksempelvis grundejerforeninger.

Det er i det hele taget vigtigt at kigge på helheden i forbindelse med indbrudsforebyggelse. Det fortæller Jeanette Standly Mikkelsen, som er forebyggelsesekspert i Bo Trygt.

- Det er summen af det hele, som gør en forskel. Installering af alarmer, som mange har i Hørsholm, kan ikke gøre det alene. Skalsikring på huset er en nødvendighed, hvis vi skal gøre det så svært for indbrudstyven som muligt at bryde ind. Derudover tænker mange ikke på, hvor meget området omkring ens bolig betyder. Indbrudstyvene vil ikke opdages og derfor betyder det noget at holde hækken nede, tænke over udendørs belysning og bruge nabohjælp, siger hun.

Vil man høre mere om nabohjælp og indbrudssikring, kan man besøge Hovedgaden i Hørsholm lørdag, hvor en mobil politistation lægger vejen forbi med repræsentanter fra Bo Trygt og Nordsjællands Politi. Her kan man blandt andet melde sig som nabohjælper og høre mere om Bo Trygt-samarbejdet. Den mobile politistation lægger vejen forbi mellem 11.00 og 13.00.

