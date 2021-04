Claus Reicke fra Mr. Gorm krydser butiksgangen i Midtpunkt for at hilse på kollegaerne hos Bellis og indehaver Jeannette Riis (tv.). De har ikke set hinanden siden før jul. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Stor gensynsglæde: »Man finder ud af hvor forkælet man over at have et job«

Glade ansatte, ejere og kunder mødtes til genåbning i Hørsholm Midtpunkt

Hørsholm - 13. april 2021 kl. 17:14 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Stemningen er fantastisk," lyder det højstemt fra medarbejderne hos tøjbutikken i Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt, da de tirsdag kl. 10 efter fire måneders nedlukning igen kan slå dørene op og stille varerne ud foran facaden.

"Jeg har fået lavet en masse hjemmeprojekter, men det har ikke været sjovt, og en 'ferie' kan blive for lang. Man finder ud af, hvor forkælet man er over at have et job," siger Claus Reicke fra Mr. Gorm.

Indehaver Ken Bukrinsky står næsten med tårer i øjnene, rørt over endelig at være i gang igen.

Skønt at være tilbage Der bliver hilst hjertelig med kollegaer på den siden af butiksgangen, hvor der også er lutter smil hos Bellis-indehaver Jeannette Riis.

"Det er dejligt og skønt at være tilbage. Nu håber jeg ikke, at det kun er julegaver, der skal byttes," siger butiksejeren med et smil.

Under nedlukningen har hun savnet sit arbejde så meget, at hun ikke vil tænke på pensionen de første mange år.

Glæde er der også hos nogle af Midtpunkts første kunder. Pia og Jan Jørgensen har taget turen fra Fredensborg.

"Vi har glædet os til åbningen og vil bare ud at kigge lidt. Vi kommer her tit," fortæller parret, der mener, at det har været helt fornuftigt med nedlukningen - også selv om det har været over meget lang tid.

