Se billedserie Henrik Klitgaard (R) og Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, var begge med fore fire år siden, da de nuværende stole blev valgt. "Det var præcis en stol af den kvalitet vi prøvede sidst, men som vi ikke efterfølgende fik leveret," konstaterede Henrik Klitgaard, da han satte sig til rette i teststolen. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Stoleskift for millioner: Det sagde politikerne om ny testmodel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stoleskift for millioner: Det sagde politikerne om ny testmodel

Til en pris på 6,3 millioner for udskiftning af 165 stole og tribunen i Trommen har et politisk flertal nu afprøvet en ny model - og meldingen er positiv

Hørsholm - 16. december 2020 kl. 07:27 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"En megapositiv oplevelse. Man sidder meget bedre. Det her er virkeligt et kvalitetsløft".

Læs også: Oppositionen blev væk fra stoleleg

Sådan er den umiddelbare vurdering fra Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, da hun sammen med andre medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse torsdag sætter sig i den nye teststol - en såkaldt mockup (prøve) for den stol, der skal erstatte de meget udskældte og kun tre år gamle stole på tribunen i Trommens store fleksible sal, som på skift skal fungere som koncert-, teater-, biograf- og foredragssal.

Udskiftningen af stolene er budgetteret til at koste Hørsholms skatteydere 6,3 millioner kroner.

Udvalgsformanden er ikke alene med de positive tilkendegivelser af teststolen.

"Det er en markant forbedring og meget bedre end jeg havde forventet. Det var sådan en type stol, vi prøvede sidste gang," lyder meldingen fra den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard.

Fra discount til kvalitet Borgmester Morten Slotved finder, at der er langt mere tyngde i den nye stol - og den er rent faktisk en polstret én af slagsen, noterer han, inden han sætter sig til rette.

"Det her er en kvalitetsstol. Den gamle er en discountstol," siger Slotved efter at have afprøvet teststolen - og som de andre politikerkollegaer - laver en direkte sammenligning med den nuværende stoletribune.

Løsgænger Annette Wiencken kalder den dobbelt så god som den gamle.

Borgmester Morten Slotved mener, at vi går fra en discountstol til en kvalitetsstol. Foto: Morten Timm

"Og bedre end Det Kongelige Teater," slår hun fast.

Thorkild Gruelund mener ligeledes, at stolene helt klart er med, når man sammenligner med siddekomforten i et almindeligt teater.

Socialdemokraten Svend Erik Christiansen er heller ikke i tvivl.

"De er jo langt bedre. Men de nuværende er jo ikke til at holde ud at sidde på."

Politisk fadæse Sagen er af oppositionen blevet kaldt en politisk fadæse - og de politikere, der tilbage i 2016 traf beslutningen, har forlængst erkendt, at man sidder for dårligt i dem - men at det slet ikke var den stol, de prøvede forinden, som efterfølgende blev leveret.

De nye stole er bredere, sædevinklen er ændret, ryglænet er højere, armlænene er bredere og benpladsen bliver mærkbart større, da der samlet set fjernes en hel sidderække på tribunen.

Eneste kritik Ugebladet overhører under testen er fra Henrik Klitgaard (R), der synes, at kopholderens placering i armlænet ikke er god og ødelægger støttekomforten.

Annette Wiencken (tv.) synes, at man sidder bedre i teststolen end i Det Kongelige Teaterstole. Her med Thorkild Gruelund på de gamle stole og Morten Bast Hall i en af de to nye stole. Foto: Morten Timm

Udskiftningen af de 165 stole - inklusiv den fleksible tribune, der kan køres ind under balkonen - koster skatteyderne i Hørsholm samlet 6,3 millioner eller 38.000 kroner pr. stol.

Det besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at bevilge for et par måneder siden. Imod var Venstre, LA og DF.

Udarbejder notat En række faste brugere af Trommen har også været forbi og prøvesidde den nye stol, og forvaltningen indsamler nu alle tilbagemeldinger og udarbejder et notat, som sendes videre til stoleproducenten i forhold til mindre justeringer, inden det endelige 'go' gives til fremstilling.

Går alt efter planen kan de nye stole blive monteret i sommerferien 2021.

Trommens store sal skal have nye stoletribune. 165 stole skal udskiftes. Derfor var Hørsholm Kommunalbestyrelse inviteret til at prøvesidde en teststol, som er produceret af det østrigske firma Waagner-Biro. Mockup'en er placeret i Trommen, så man nemt kan sammenligne. Her er det Nadja Maria Hageskov (K) og Svend Erik Christiansen (S). Foto: Morten Timm

relaterede artikler

Bommert skal fjernes: Flertal vil sidde bedre i Trommen 16. november 2020 kl. 07:09

DEBAT: Om Trommens nye stole 02. november 2020 kl. 13:20